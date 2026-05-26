Des avions américains et israéliens frappent des embarcations iraniennes près du détroit d’Ormuz

Des avions américains et israéliens ont frappé mardi des navires iraniens au sud de l’île iranienne de Larak, dans le détroit d’Ormuz, tuant « plusieurs ressortissants iraniens », a rapporté l’agence semi-officielle iranienne Fars.

L’agence n’a pas précisé le nombre exact de victimes, mais certains médias ont indiqué que quatre personnes auraient été tuées dans ces frappes.

Ces informations interviennent alors qu’un cessez-le-feu reste en vigueur entre les États-Unis et l’Iran, mettant temporairement fin au conflit déclenché le 28 février par des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, suivies de représailles iraniennes.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore