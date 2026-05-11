Le président français a affirmé que Paris ne voulait plus être perçu comme une puissance capable de « faire ou défaire des gouvernements » en Afrique, tout en revenant sur le retrait militaire français du Mali après le coup d’État de 2020

Depuis Nairobi, Macron acte la fin de la « Françafrique » et défend la rupture engagée au Sahel Le président français a affirmé que Paris ne voulait plus être perçu comme une puissance capable de « faire ou défaire des gouvernements » en Afrique, tout en revenant sur le retrait militaire français du Mali après le coup d’État de 2020

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le président français Emmanuel Macron a affirmé le dimanche 10 mai à Nairobi que « l’ère » durant laquelle la France était perçue comme une puissance influençant directement les équilibres politiques en Afrique francophone était « révolue », défendant une relation fondée sur la « souveraineté » des États africains et un « partenariat équilibré ».

Intervenant lors du sommet « Africa Forward » organisé dans la capitale kényane, Macron a déclaré ne plus vouloir que la France considère l’Afrique comme « une arrière-cour » où les entreprises françaises bénéficieraient de contrats garantis ou où Paris serait vu comme une puissance « à faire ou défaire des gouvernements ».

« C’est fini. Depuis 2017, cette époque est terminée », a-t-il affirmé, en référence à son arrivée à l’Élysée et à la réorientation de la politique française sur le continent africain.

Le chef de l’État français est également revenu sur la rupture entre Paris et les autorités maliennes issues des coups d’État militaires de 2020 et 2021.

« Il y a un coup d’État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus lutter contre le terrorisme ? Nous partons », a déclaré Macron, ajoutant : « Comme on dit en bon français, sans rancune. »

Le président français a toutefois estimé que « les événements actuels montrent que ce n’était probablement pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays ».

Il a également rendu hommage aux soldats français morts au Mali entre 2013 et 2020 dans le cadre des opérations militaires menées contre les groupes armés jihadistes dans la région sahélienne.

Les déclarations d’Emmanuel Macron interviennent dans un contexte de recul de l’influence française en Afrique de l’Ouest et au Sahel, marqué ces dernières années par une série de coups d’État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ainsi que par le retrait progressif des forces françaises de plusieurs pays de la région.

Depuis plusieurs années, Paris affirme vouloir transformer sa relation avec les pays africains, notamment en réduisant sa présence militaire permanente, en privilégiant des partenariats économiques présentés comme plus équilibrés et en mettant davantage l’accent sur les projets culturels, éducatifs et entrepreneuriaux.

Cette évolution intervient également dans un contexte de concurrence accrue entre puissances étrangères sur le continent africain, notamment avec la montée en puissance de la Chine, de la Russie, de la Türkiye ou encore des pays du Golfe dans les domaines économique, sécuritaire et diplomatique.

Au Mali, les autorités militaires au pouvoir ont progressivement rompu leur coopération sécuritaire avec la France après l’arrivée au pouvoir du colonel Assimi Goita, poussant Paris à mettre fin à l’opération Barkhane en 2022 et à retirer ses troupes du pays.

Depuis, Bamako a renforcé sa coopération sécuritaire avec la Russie, tandis que les relations diplomatiques entre les deux pays restent particulièrement tendues.

