Détroit d'Ormuz : trafic maritime limité sur fond d'impasse entre Washington et Téhéran

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Le trafic maritime commercial est resté faible dans le détroit d’Ormuz au cours des dernières 24 heures, jusqu’à 12H00 GMT lundi, sur fond d’impasse dans les discussions entre les États-Unis et l’Iran.

Six navires ont franchi le détroit depuis le golfe Arabo-Persique vers le golfe d’Oman, tandis que quatre ont effectué le trajet d’est en ouest.

Selon les données AIS (Automatic Identification System, système d’identification automatique), les navires ayant traversé le détroit d’ouest en est incluent le vraquier Kaia, battant pavillon de la Barbade, reliant l’Iran à Oman, le vraquier Kaiser, sous pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis, reliant l’Irak à Oman, le vraquier Bavand, sous pavillon iranien, reliant l’Iran à l’Inde, le méthanier GPL Axon I, sous pavillon angolais, reliant la Chine aux Émirats arabes unis, le cargo polyvalent Gulf King, sous pavillon comorien, reliant l’Iran à Oman, le vraquier Star Laura, sous pavillon des Îles Marshall, reliant l’Iran à Oman, ainsi que le transporteur d’agrégats Arad 10, sous pavillon comorien, en provenance d’Iran.

Les mouvements dans le sens inverse comprennent le pétrolier de bitume Argo Maris, sous pavillon de Curaçao, reliant Oman à l’Iran, le cargo polyvalent Edris, sous pavillon tanzanien, en provenance d’Iran, ainsi que le navire de transport Msv Al Shams No 1500, sous pavillon indien, reliant la Somalie à Bahreïn.

Lundi, l’Iran a proposé la réouverture du détroit d’Ormuz et la fin de la guerre, tout en reportant les négociations nucléaires à une phase ultérieure.

Cette proposition a été transmise aux États-Unis par l’intermédiaire de médiateurs, dont le Pakistan, dans un contexte de blocage diplomatique autour du programme nucléaire iranien, selon le site d’information Axios.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy