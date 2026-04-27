Détroit d’Ormuz : un yacht de luxe lié à un oligarque russe franchit un passage à trafic restreint

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Un yacht de luxe lié à un oligarque russe sous sanctions a traversé le détroit d’Ormuz ce week-end, devenant l’un des rares navires à emprunter cette voie maritime restreinte au cœur du conflit entre les États-Unis et l’Iran, selon des données de suivi maritime.

Le yacht a quitté une marina de Dubaï vers 14H00 GMT vendredi, franchi le détroit samedi matin et est arrivé à Mascate tôt dimanche, selon les données de MarineTraffic.

Le détroit d’Ormuz, situé à l’entrée du Golfe, assure habituellement le transit d’environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole. Toutefois, depuis le début du conflit avec l’Iran le 28 février, seul un nombre limité de navires, principalement commerciaux, y transitent chaque jour.

Avant le conflit, le détroit enregistrait généralement entre 125 et 140 passages de navires par jour.

Les États-Unis ont imposé des restrictions sur les ports iraniens dans le cadre de leur réponse aux actions de Téhéran dans cette zone stratégique.

Alexey Mordashov, magnat de l’acier et principal actionnaire du groupe Severstal, a été sanctionné par les États-Unis et l’Union européenne à la suite de la guerre en Ukraine en raison de ses liens avec le président russe Vladimir Putin.

Ce transit intervient alors que la Russie et l’Iran, alliés de longue date, continuent de renforcer leurs liens. Les deux pays ont signé en 2025 un traité visant à accroître leur coopération, notamment dans les domaines du renseignement et de la sécurité.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi est arrivé lundi en Russie pour des entretiens avec Vladimir Poutine, après des discussions avec des médiateurs au Pakistan et à Oman au cours du week-end.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy