Détroit d’Ormuz : Marco Rubio évoque des progrès sur une ébauche d’accord pour une ouverture « sans péage »

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré dimanche que des progrès avaient été réalisés sur une « ébauche d’accord » visant à ouvrir le détroit d’Ormuz « sans péage », tout en soulignant qu’un tel accord nécessiterait « l’acceptation totale de l’Iran puis son respect des engagements ».

« Des progrès ont été réalisés, des progrès significatifs, même s’il ne s’agit pas encore de progrès définitifs », a affirmé Rubio devant des journalistes dans la capitale indienne, New Delhi, en référence aux discussions indirectes en cours entre les États-Unis et l’Iran, menées sous médiation pakistanaise.

Concernant le détroit d’Ormuz, Rubio a déclaré : « Il s’agit d’une voie maritime internationale. Ils n’en sont pas propriétaires. C’est une voie maritime internationale. »

Insistant sur une solution diplomatique, le chef de la diplomatie américaine a indiqué que Washington avait « réalisé certains progrès au cours des dernières 48 heures avec ses partenaires de la région du Golfe sur une ébauche » d’accord.

Selon lui, cette ébauche « pourrait finalement, si elle aboutit, nous permettre non seulement d’avoir un détroit totalement ouvert et j’entends par là un détroit ouvert sans péages mais aussi de traiter certaines des principales questions liées aux ambitions nucléaires iraniennes dans le passé ».

« Évidemment, cela nécessitera l’acceptation totale de l’Iran puis le respect de ses engagements, ainsi qu’un travail futur sur la négociation des détails », a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump s’est entretenu samedi soir par téléphone avec des dirigeants régionaux afin d’évoquer les discussions indirectes en cours avec l’Iran. Selon Trump, un accord était « largement négocié » et attendait sa finalisation.

« L’objectif ultime est que l’Iran ne puisse jamais disposer d’une arme nucléaire. L’Iran ne pourra jamais posséder d’arme nucléaire », a déclaré Rubio.

Il a estimé que le programme nucléaire iranien constituait un dossier « hautement technique » qui « nécessiterait probablement d’être traité sur une certaine période de temps ».

La « préférence » des États-Unis « est de résoudre cette question par des moyens diplomatiques, et c’est ce que nous nous efforçons de faire. Je pense que nous avons réalisé certains progrès. Je reste toujours prudent lorsque je dis cela, car on peut s’entendre sur des choses sur le papier », a-t-il poursuivi.

« Mais je pense qu’il est possible qu’au cours des prochaines heures, le monde reçoive de bonnes nouvelles, au moins concernant le détroit », a conclu Rubio. « Des progrès significatifs, bien que non définitifs, ont été réalisés. »



*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir