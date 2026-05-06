« Le navire n’était pas sous pavillon français », mais maltais, avec un équipage philippin, auquel Paris a exprimé sa « solidarité », a déclaré la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, alertant sur une situation toujours « dangereuse »

Détroit d’Ormuz : la France dit ne pas avoir été visée dans l’attaque d’un navire de CMA CGM « Le navire n’était pas sous pavillon français », mais maltais, avec un équipage philippin, auquel Paris a exprimé sa « solidarité », a déclaré la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, alertant sur une situation toujours « dangereuse »

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

La France a assuré mercredi ne pas avoir été directement visée par les tirs ayant touché un navire du groupe français CMA CGM dans le détroit d’Ormuz, tout en alertant sur une situation toujours « dangereuse ».

« Le navire n’était pas sous pavillon français », mais maltais, avec un équipage philippin, auquel Paris a exprimé sa « solidarité », a déclaré la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, lors du compte-rendu du conseil des ministres à la mi-journée. Le président Emmanuel Macron a souligné que « ce n’est en aucun cas la France qui a été visée », a-t-elle rapporté.

Paris maintient une ligne en faveur d’une sécurisation « concertée et pacifique » du détroit, via une coalition maritime internationale.

Sur le plan intérieur, l’exécutif prévient que les tensions continueront de peser sur les prix des carburants et confirme un soutien ciblé aux ménages et secteurs les plus exposés.

Évoquant la publication plus tard dans la journée des chiffres sur les marges des distributeurs de carburant depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, Maud Bregeon explique que ce travail ne démontre pas l'existence de marges abusives.

« Ce n'est pas ce que montre la formule de calcul avec laquelle nous avons travaillé avec les distributeurs », explique la porte-parole du gouvernement.

Sur le volet sanitaire, notamment la souche des Andes, transmissible entre humains, la porte-parole n'a pas donné d'informations supplémentaires sur les cas confirmés d'hantavirus et le Français identifié comme cas contact.

Néanmoins, elle assure que « le gouvernement, et spécifiquement la ministre de la Santé, suit la situation avec attention ».