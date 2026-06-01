Les routes et les accès à la banlieue sud de Beyrouth ont été paralysés par d'importants embouteillages, selon un correspondant d'Anadolu

Déplacement massif de population dans la banlieue sud de Beyrouth après des menaces de frappes israéliennes Les routes et les accès à la banlieue sud de Beyrouth ont été paralysés par d'importants embouteillages, selon un correspondant d'Anadolu



Un important mouvement de déplacement de population a été observé lundi dans la banlieue sud de Beyrouth, après des menaces israéliennes de bombarder la capitale libanaise malgré le cessez-le-feu en vigueur.

Selon un correspondant d’Anadolu, les routes et les principaux axes menant à la banlieue sud ont connu d’importants embouteillages, des habitants étant restés bloqués pendant des heures avant de rejoindre le centre de Beyrouth.

De nombreux résidents ont quitté leur domicile après que des médias israéliens ont rapporté que l’armée prévoyait d’émettre des avertissements d’évacuation pour des secteurs susceptibles d’être visés par des frappes.

Par ailleurs, l’Université libanaise a annoncé le report à la semaine prochaine des examens prévus dans ses facultés et instituts du campus universitaire Rafic Hariri à Hadath, dans la banlieue de Beyrouth, ainsi que dans la ville méridionale de Saïda, invoquant la situation sécuritaire actuelle.

Dans un communiqué, l’établissement a précisé que les examens se poursuivraient normalement dans ses autres antennes.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à l’armée de mener des frappes aériennes à Beyrouth, marquant une nouvelle escalade malgré le cessez-le-feu négocié sous médiation américaine et en vigueur depuis le 17 avril.

Cette décision intervient à la veille d’un nouveau cycle de négociations entre Beyrouth et Tel-Aviv à Washington sous médiation des États-Unis.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani