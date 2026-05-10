La Türkiye et la Belgique s’apprêtent à explorer de nouvelles pistes de coopération dans des secteurs clés, notamment la défense et l’énergie, à l’occasion d’une mission économique de haut niveau conduite par Mathilde de Belgique du 10 au 14 mai.

La délégation doit tenir des discussions économiques et commerciales approfondies portant sur l’énergie, les industries de défense, la connectivité logistique ainsi que les transports.

Commentant cette visite, l’ambassadeur de Türkiye à Bruxelles, Gorkem Baris Tantekin, a indiqué samedi que cette mission marquait une nouvelle phase dans les relations bilatérales.

« Cette visite économique, organisée pour la première fois depuis 14 ans, peut être considérée comme le début d’une nouvelle phase dans un contexte renouvelé », a-t-il déclaré.

Selon lui, la Belgique, en tant que membre fondateur de l’Union européenne et allié de l’OTAN, aborde ses relations avec la Türkiye sous un angle stratégique.

La délégation belge entamera sa visite par des déplacements dans des entreprises de l’industrie de défense turque à Ankara et à Istanbul, illustrant l’importance accordée à ce secteur.

La mission se concentrera sur des domaines stratégiques tels que l’énergie, les industries de défense, l’espace, l’aviation, ainsi que la logistique et les transports, considérés comme déterminants pour les évolutions économiques et géopolitiques à venir.

Gorkem Baris Tantekin a ajouté que les priorités d’Ankara incluent le développement des échanges commerciaux, la mise en place de partenariats dans des pays tiers, ainsi que des enjeux plus larges tels que la mise à jour de l’union douanière avec l’UE et le renforcement de l’intégration dans les chaînes de valeur.

Il a également qualifié cette visite d’opportunité politique majeure pour redéfinir les relations avec l’Union européenne et l’OTAN dans un cadre stratégique élargi.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore

