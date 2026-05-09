Colombie : un drone explosif découvert près de l’aéroport de Bogotá, inquiétudes sécuritaires renforcées

AA/Istanbul/ Sanaa Amir

Un drone chargé d’explosifs a été découvert mercredi 6 mai à proximité de l’aéroport international El Dorado de Bogotá, qui abrite également des installations militaires, a indiqué vendredi un responsable de l’armée colombienne.

Selon la police nationale, l’appareil a été retrouvé à moins de six kilomètres de l’aéroport ainsi que du Commandement du transport aérien militaire (CATAM) de la Force aérospatiale colombienne.

D’après les premiers éléments rapportés par les autorités et relayés par les médias locaux, le drone était équipé d’une bobine de fibre optique, un dispositif utilisé par des groupes armés illégaux pour contourner les systèmes de brouillage.

L’engin contenait également des tubes en plastique, des câblages, ainsi que 258 grammes d’explosif C-4 placés dans un tube en PVC, avec un détonateur à seringue et la batterie du drone.

L’alerte initiale aurait été transmise par le parquet de Popayán, qui a ensuite informé les autorités de Bogotá.

Cette découverte intervient dans un contexte sécuritaire tendu à l’approche de l’élection présidentielle prévue le 31 mai.

Ces dernières semaines, plusieurs incidents liés à des drones ont été signalés autour de l’aéroport El Dorado, mettant parfois en danger la sécurité des vols commerciaux. Un survol récent d’un aéronef militaire au-dessus de la piste avait également relancé le débat sur la cohabitation entre la base militaire et le principal aéroport civil du pays, l’un des plus importants d’Amérique latine.