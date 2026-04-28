Colombie : l’ONU condamne des attaques meurtrières dans le sud-ouest du pays

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L’ONU a fermement condamné ce lundi des attaques armées meurtrières survenues durant le week-end dans le sud-ouest de la Colombie, attribuées à une faction dissidente des anciennes Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

Dans un communiqué du porte-parole des Nations unies, Miroslav Jenca, représentant spécial du secrétaire général et chef de la Mission de vérification de l’ONU en Colombie, a exprimé sa tristesse face aux pertes humaines et a appelé « en urgence » les groupes armés à réduire les violences et à respecter la population civile.

Le texte mentionne également une déclaration du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme en Colombie, qui a dénoncé les attaques et appelé les groupes armés à respecter le droit international humanitaire, tout en demandant que les responsables soient traduits en justice.

L’ONU a par ailleurs exhorté les autorités à remplir leur obligation de protéger les civils.

Le président colombien Gustavo Petro a imputé ces attaques à Ivan Mordisco, dirigeant d’une faction dissidente des FARC.

« Ceux qui ont tué sept civils et blessé 20 autres civils à Cajibio sont des terroristes, des fascistes et des narcotrafiquants », a écrit Gustavo Petro sur les réseaux sociaux, ordonnant une intensification des opérations militaires et un suivi international du groupe.

Par ailleurs, deux personnes ont été blessées dans l’explosion d’un bus près d’une base militaire dans la ville de Cali.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy