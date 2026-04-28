Hadja Lahbib évoque des violences, dont des agressions sexuelles attribuées à des colons, comme facteur majeur de déplacements de Palestiniens

Cisjordanie : une commissaire européenne appelle Israël à enquêter sur des violations du droit international Hadja Lahbib évoque des violences, dont des agressions sexuelles attribuées à des colons, comme facteur majeur de déplacements de Palestiniens

AA / Bruxelles

La commissaire européenne à l’Égalité et à la gestion des crises, Hadja Lahbib, a affirmé qu’Israël avait l’obligation légale, en vertu du droit international humanitaire, de prévenir et d’enquêter sur les violations présumées visant des Palestiniens en Cisjordanie occupée.

« En Cisjordanie, les violences sexuelles commises par des colons israéliens sont un facteur clé de déplacement », a écrit Hadja Lahbib ce mardi sur le réseau social américain X.

S’appuyant sur des données disponibles, elle a indiqué que plus de 70 % des ménages palestiniens déplacés en Cisjordanie ont déclaré que les menaces visant les femmes et les enfants avaient été un facteur déterminant dans leur décision de partir.

« Israël a l’obligation de prévenir et d’enquêter sur ces violations au regard du droit international humanitaire », a-t-elle insisté.

En Cisjordanie, les attaques menées par des colons israéliens sont en hausse, incluant des incursions dans des villages et des actes de vandalisme, les Palestiniens accusant l’armée israélienne de fournir une protection à ces actions.

Les Nations unies considèrent les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens comme illégales et appellent régulièrement à l’arrêt de leur expansion en Cisjordanie occupée.

Environ 750 000 colons israéliens vivent dans 141 colonies et 224 avant-postes en Cisjordanie, dont environ 250 000 à Jérusalem-Est, que l’ONU considère comme faisant partie des territoires palestiniens occupés.

Depuis octobre 2023, les attaques de l’armée israélienne et de colons en Cisjordanie ont fait au moins 1 154 morts palestiniens, blessé environ 11 750 autres personnes et conduit à près de 22 000 arrestations, selon des données officielles palestiniennes.

Ces violations incluent des destructions de biens, des incendies de maisons, des déplacements forcés et l’expansion d’activités de colonisation, les Palestiniens estimant que ces politiques ouvrent la voie à une annexion de certaines parties de la Cisjordanie par Israël.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy