Des sources indiquent que le garçon a été abattu lors d’une opération militaire dans la localité de Tell, au sud-ouest de Naplouse

Cisjordanie : un enfant palestinien tué par des tirs de l’armée israélienne lors d’un raid Des sources indiquent que le garçon a été abattu lors d’une opération militaire dans la localité de Tell, au sud-ouest de Naplouse

AA / Ramallah, Palestine / Qais Abu Samra

Un enfant palestinien a été tué jeudi par des tirs de l’armée israélienne lors d’un raid dans la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon des médias palestiniens.

La télévision officielle Palestine TV a rapporté que l’enfant a été tué par des tirs israéliens, sans fournir de précisions sur les circonstances de sa mort.

L’enfant a été identifié comme étant Yousef Sameh Ashtayyeh, originaire de la localité de Tell, au sud-ouest de Naplouse, ont indiqué des sources locales à Anadolu.

Par ailleurs, les forces israéliennes ont pris d’assaut Naplouse tôt jeudi, menant une perquisition dans un bâtiment du quartier de Rafidia et procédant à des interrogatoires sur le terrain auprès des habitants.

Selon les mêmes sources, les forces israéliennes ont ouvert le feu lors de leur retrait de la ville en direction de la zone de Beit Wazan, blessant un jeune homme.

D’après des sources médicales, ce dernier a été touché par des balles réelles à l’épaule et a été hospitalisé dans un état grave.

Il convient de noter que l’armée israélienne mène régulièrement des raids dans les villes et localités de Cisjordanie, invoquant des recherches de personnes « recherchées ».

Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, les attaques israéliennes en Cisjordanie occupée ont fait environ 1 153 morts palestiniens et des milliers de blessés, selon des données officielles palestiniennes.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba