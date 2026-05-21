La France condamne le projet israélien de construction d’un complexe militaire sur le site de l’ancien siège de l’UNRWA à Jérusalem-Es, a déclaré Pascal Confavreux lors du point de presse hebdomadaire du Quai d'Orsay

Cisjordanie occupée : Paris condamne la menace du ministre israélien Smotrich d’expulser la communauté de Khan al-Amar La France condamne le projet israélien de construction d’un complexe militaire sur le site de l’ancien siège de l’UNRWA à Jérusalem-Es, a déclaré Pascal Confavreux lors du point de presse hebdomadaire du Quai d'Orsay

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

La France a condamné jeudi le projet israélien de construction d’un complexe relevant du ministère de la Défense sur le site de l’ancien siège de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient à Jérusalem-Est (UNRWA), tout en jugeant « inquiétantes » les déclarations du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, sur une possible expulsion des habitants du village palestinien de Khan al-Ahmar.

Lors d’un point presse animé jeudi par le porte-parole du Quai d’Orsay, Pascal Confavreux, Paris a appelé les autorités israéliennes à revenir sur le projet concernant l’ancien siège de l’UNRWA, rappelant « la protection et l’inviolabilité des locaux des Nations unies » en vertu du droit international.

Le ministère français des Affaires étrangères a également réaffirmé « le rôle essentiel » de l’agence onusienne dans l’assistance humanitaire aux réfugiés palestiniens et renouvelé son soutien à son mandat.

Concernant Khan al-Ahmar, situé dans la zone E1 en Cisjordanie occupée, le Quai d’Orsay a dénoncé des déclarations « éminemment regrettables et inquiétantes » de Bezalel Smotrich et rappelé son « refus de tout déplacement forcé », estimant qu’une telle mesure serait « contraire au droit international ».

Paris a également condamné la poursuite de la colonisation israélienne, jugeant qu’elle compromet « la perspective des deux États ».

Interrogé sur l’ouverture annoncée d’une représentation diplomatique du Somaliland à Jérusalem, le Quai d’Orsay a refusé de commenter directement cette initiative.

« Notre ambassade est à Tel-Aviv, et c’est depuis là que nous conduisons nos activités », a indiqué Pascal Confavreux, réaffirmant implicitement la position française sur le statut de Jérusalem.

Interrogé sur d’éventuelles sanctions visant le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, le porte-parole a indiqué que la France privilégiait des mesures coordonnées au niveau européen afin de garantir « l’efficacité » des sanctions, notamment en matière d’interdictions de déplacement et de gels d’avoirs.

Le Quai d’Orsay a rappelé avoir déjà adopté deux séries de sanctions nationales contre des colons israéliens extrémistes et violents et confirmé poursuivre des discussions avec ses partenaires européens sur la différenciation des produits issus des colonies israéliennes.

Sur la situation à Gaza, la France a confirmé que 37 ressortissants français ayant participé à la flottille humanitaire interceptée par Israël étaient en cours de rapatriement via Istanbul.

Paris a également annoncé avoir convoqué le chargé d’affaires israélien après le traitement réservé aux ressortissants français présents à bord du navire.

« La priorité, c’est la sécurité de nos ressortissants », a insisté Pascal Confavreux, évoquant un message transmis « de manière extrêmement ferme » aux autorités israéliennes.

Le porte-parole a par ailleurs réaffirmé l’opposition française à toute implication de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) dans une mission au Moyen-Orient, estimant que l’Alliance n’avait « ni la vocation ni le cadre approprié » pour intervenir dans le détroit d’Ormuz.

Paris soutient en revanche le déploiement d’une mission multinationale indépendante destinée à garantir la liberté de navigation dans cette zone stratégique.

Concernant le Liban, la diplomatie française a jugé le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah « extrêmement fragile », tout en saluant une « première étape » vers des négociations directes entre les deux parties.

Le Quai d’Orsay a également confirmé la tenue prochaine à Paris de nouvelles discussions avec le Vanuatu concernant le différend territorial sur les îlots Matthew et Hunter, après des déclarations du Premier ministre vanuatais dénonçant des « pratiques coloniales » françaises et menaçant de recourir aux voies juridiques internationales.

S’agissant de l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo, notamment dans les provinces de l’Ituri et du Sud-Kivu, le Quai d’Orsay a indiqué être en lien étroit avec le ministère français de la Santé, les réseaux diplomatiques et les autorités locales.

Paris affirme qu’« aucun cas suspect ou avéré » n’a été signalé parmi les ressortissants français présents en RDC, au Rwanda, au Burundi ou au Soudan du Sud.

La France a également indiqué qu’aucune restriction de voyage n’était actuellement recommandée par l’Organisation mondiale de la santé, tout en rappelant que des consignes sanitaires et des informations préventives avaient été transmises aux voyageurs, notamment vers Mayotte.

Enfin, la diplomatie française a indiqué que le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, participerait vendredi à une réunion ministérielle de l’OTAN en Suède afin de préparer le sommet de l’Alliance prévu début juillet à Ankara.