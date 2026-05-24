Les autorités météorologiques avertissent que les précipitations continues accroissent les risques de catastrophes géologiques dans la région

Chine : 1 mort et 17 disparus après de fortes pluies dans le sud-ouest du pays Les autorités météorologiques avertissent que les précipitations continues accroissent les risques de catastrophes géologiques dans la région

Au moins une personne a été tuée et 17 autres sont portées disparues après de violentes pluies qui ont frappé le district de Yongchuan, dans le sud-ouest de la Chine, ont rapporté dimanche les médias d’État.

De fortes précipitations se sont abattues sur la région dans la nuit de samedi à dimanche et se sont poursuivies jusqu’à la mi-journée dimanche. Les villages de Guankouwan et Hanjiagou ont enregistré respectivement 296,7 millimètres et 256,9 millimètres de pluies torrentielles exceptionnelles, selon l’agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Les autorités météorologiques ont averti que l’intervalle très court entre cet épisode et les précédentes fortes pluies augmentait considérablement les risques de catastrophes géologiques, notamment des glissements de terrain, des effondrements et des coulées de boue.

Les autorités locales ont déclenché un niveau III d’alerte d’urgence pour risques géologiques dans le district de Yongchuan, tandis que les services compétents poursuivent les opérations de secours afin de retrouver les personnes disparues.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore