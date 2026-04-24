Michel estime que l’ambiguïté envers les partenaires qui ne respectent pas les principes fondés sur les règles affaiblit également le « soft power » de l’Union européenne

Charles Michel pointe la complaisance de l’UE envers les États-Unis et Israël et son arrogance avec le reste du monde Michel estime que l’ambiguïté envers les partenaires qui ne respectent pas les principes fondés sur les règles affaiblit également le « soft power » de l’Union européenne

AA/Bruxelles/ Melike Pala

L’ancien président du Conseil européen, Charles Michel, a mis en garde vendredi contre des « doubles standards » dans la politique étrangère, estimant qu’ils affaiblissent la crédibilité de l’Union européenne (UE).

S’exprimant lors du Forum économique de Delphes à Athènes, il a estimé que ces incohérences dans l’application des principes européens risquent de fragiliser l’autorité du bloc sur la scène internationale.

« Les doubles standards sont une énigme qui mine la crédibilité et l’autorité européennes. Et parfois, soyons honnêtes, j’ai l’impression qu’il existe une tentation d’être conciliant avec les États-Unis, de ménager Israël, tout en étant presque arrogant avec le reste du monde », a-t-il déclaré.

Charles Michel a appelé à « une approche plus sérieuse et crédible » des relations internationales, avertissant que toute ambiguïté vis-à-vis de partenaires ne respectant pas les règles internationales affaiblit le « soft power » européen.

Sur la défense, il a estimé que les États membres doivent jouer un rôle moteur dans la définition de la politique de sécurité et accélérer les décisions pour renforcer l’industrie européenne de défense.

« Si nous voulons progresser dans le domaine de notre base industrielle de défense, ce n’est pas possible. Nous avons vu des décisions politiques claires prises par certains de nos États membres. Et je suis convaincu que ceux qui ont la tradition dans le domaine de la défense européenne », a-t-il ajouté.

« À mon avis, il ne s’agit pas seulement de l’Union européenne, mais du continent européen. Cela implique une coopération avec le Royaume-Uni, la Norvège, la Türkiye, l’Ukraine, sans aucun doute », a-t-il poursuivi.

Il a également réitéré sa proposition de créer un « Conseil européen de sécurité », un organe politique de haut niveau destiné à améliorer la coordination en cas de crise et à orienter la coopération en matière de défense.

Évoquant les relations avec la Chine, il a estimé que l’UE doit adopter une approche plus indépendante, estimant que l’Europe s’est trop souvent laissée « instrumentaliser » par Washington dans sa relation avec Pékin.

Enfin, il a rappelé que le modèle de dépendances passées de l’UE énergie russe, production chinoise et sécurité assurée par les États-Unis via l’OTAN n’est plus viable.

« C’est la fin de ce modèle, et nous devons relever ces défis. Nous devons être intelligents… Nous savons ce que nous devons faire. Agissons, et agissons plus vite », a-t-il conclu.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir