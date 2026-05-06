Le gouvernement affirme que les marges brutes des stations-service sont revenues à leur niveau d’avant-guerre au Moyen-Orient, tandis que la consommation de carburants a chuté de 11% en avril sous l’effet de la flambée des prix

Carburants : Bercy assure que les distributeurs n’ont pas accru leurs marges malgré la crise Le gouvernement affirme que les marges brutes des stations-service sont revenues à leur niveau d’avant-guerre au Moyen-Orient, tandis que la consommation de carburants a chuté de 11% en avril sous l’effet de la flambée des prix

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le gouvernement français a assuré ce mercredi que les distributeurs de carburants n’avaient pas augmenté excessivement leurs marges depuis le début de la crise au Moyen-Orient, affirmant que les niveaux observés début mai étaient « équivalents à la période pré-crise », alors que la consommation de carburants a fortement reculé en France.

Lors d’un point presse, le ministère de l’Économie a publié des données sur les « marges brutes de transport-distribution » des stations-service, dans un contexte de critiques croissantes de la gauche et du Rassemblement national accusant certains acteurs du secteur énergétique de profiter de la hausse des prix liée au conflit autour de l’Iran et du détroit d’Ormuz.

Selon Bercy, les contrôles menés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n’ont pas mis en évidence d’augmentation des anomalies dans les stations-service depuis le début de la crise fin février.

Le gouvernement affirme également que les marges brutes, correspondant à l’écart entre les prix hors taxes à la pompe et les cours des carburants raffinés, servant à couvrir les coûts logistiques, de distribution et la marge commerciale, ont retrouvé des niveaux proches de ceux observés avant le conflit.

Pour le gazole, la marge brute moyenne s’est établie à 26,7 centimes d’euro par litre entre le 1er mars et le 4 mai, contre 28,1 centimes avant la crise. Pour le SP95-E10, elle a atteint 27,9 centimes contre 29,6 centimes auparavant.

Bercy souligne que ces données ne correspondent pas à la marge nette, jugée confidentielle et propre à chaque opérateur.

Selon les relevés du ministère, les marges sont restées plus faibles dans les réseaux des grands groupes pétroliers, notamment TotalEnergies, avec 23,4 centimes par litre sur le gazole, contre 27,3 centimes dans la grande distribution et jusqu’à 34,6 centimes dans les stations indépendantes.

L’exécutif estime que les menaces de plafonnement des marges brandies en avril ainsi que la politique tarifaire de TotalEnergies ont contribué à limiter les hausses grâce à un « effet concurrentiel ».

Dans le même temps, la flambée des prix à la pompe a entraîné un net recul de la consommation. Selon les chiffres des Douanes françaises cités par Bercy, la consommation de carburants routiers a chuté de 11% en avril sur un an.

Le ministère évoque une « adaptation des comportements » des consommateurs après un mois de mars marqué par des achats de précaution au début du conflit.

Le gazole, qui avait atteint des niveaux records en avril, a légèrement reflué ces derniers jours, tandis que le prix moyen du SP95-E10 a dépassé les deux euros par litre.