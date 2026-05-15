Mark Carney et la Première ministre de la province canadienne d’Alberta, Danielle Smith, ont signé un accord de collaboration énergétique

Canada: Le PM annonce un plan visant à faire de son pays une source majeure d’énergie "abordable, propre et fiable" Mark Carney et la Première ministre de la province canadienne d’Alberta, Danielle Smith, ont signé un accord de collaboration énergétique

AA / Canada / Barry Ellsworth

Le Premier ministre du Canada et la Première ministre de la province canadienne d’Alberta ont signé vendredi un accord historique sur un oléoduc, tout en évitant la question délicate du mouvement indépendantiste de la province.

Le Premier ministre Mark Carney et la Première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, ont signé l’accord dans la ville de Calgary après de longues négociations remontant à l’époque de l’ancien Premier ministre Justin Trudeau.

L’initiative de capture du carbone prévoit que le carbone produit par les entreprises des sables bitumineux de l’Alberta soit facturé à 130 dollars canadiens (95 dollars américain) la tonne d’ici 2040, contre 95 dollars la tonne actuellement. Ce tarif atteindra 100 dollars la tonne d’ici 2027.

En échange de cette augmentation, le gouvernement fédéral approuvera un nouvel oléoduc financé par le secteur privé jusqu’à la côte ouest de la province de la Colombie-Britannique, sur l’océan Pacifique. Le pétrole y sera exporté vers les marchés asiatiques. L’oléoduc transportera environ 1 million de barils de bitume par jour.

Carney a déclaré que les pays asiatiques sont demandeurs de pétrole canadien, « parce que le Canada est considéré comme une source fiable ».

En contrepartie, l’Alberta exploitera un pipeline jusqu’à Cold Lake, en Alberta, pour transporter le carbone provenant de 20 installations des sables bitumineux vers un stockage permanent en profondeur.

Lors de la cérémonie de signature, Danielle Smith a qualifié l’accord de « progrès majeur » pour l’Alberta et Ottawa.

Smith s’est dite satisfaite de l’entente, mais elle reconnaît qu’elle pourrait mécontenter certains membres de son Parti conservateur uni (UCP).

Un nombre important de membres souhaite que l’Alberta se sépare du Canada et, récemment, 300 000 Albertains ont signé une pétition dans ce sens.

Carney a déclaré que l’accord avec le gouvernement albertain visait à « construire la confiance dans un Canada qui fonctionne » pour tous les Canadiens, y compris ceux de l’Alberta.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz