- La documentariste Dorothée-Myriam Kellou critique la façon dont l’histoire des camps de regroupement de la guerre d’Algérie est régulièrement présentée comme une « redécouverte »

Camps de regroupement en Algérie : une mémoire toujours redécouverte, entre silence et héritages coloniaux - La documentariste Dorothée-Myriam Kellou critique la façon dont l’histoire des camps de regroupement de la guerre d’Algérie est régulièrement présentée comme une « redécouverte »

Dans un tribune publiée sur le réseau social américain X, le journaliste et cofondateur de Mediapart Edwy Plenel revient sur la question des camps de regroupement en Algérie pendant la guerre d’indépendance et sur la manière dont cette histoire continue d’être « redécouverte » dans l’espace public.

La documentariste Dorothée-Myriam Kellou dénonce, dans une tribune publiée par « Le Monde », la manière dont l’histoire des camps de regroupement durant la guerre d’Algérie continue d’être présentée comme une « redécouverte » médiatique, empêchant selon elle une réflexion sur ses effets encore visibles aujourd’hui.

Entre 1954 et 1962, plus de 2,3 millions d’Algériens, principalement des femmes et des enfants, ont été regroupés dans des camps par l’armée française. Plus d’un million de personnes ont été déplacées de force, et plus de la moitié de la population rurale a été touchée par ces déplacements massifs, dans un contexte de guerre d’indépendance marqué par les destructions de villages et la stratégie de contrôle du territoire.

L’autrice raconte avoir découvert ce sujet à l’âge de 25 ans, confrontée à l’ampleur des chiffres et du traumatisme. Elle évoque aussi le silence de son père, cinéaste algérien exilé, dont l’enfance a été marquée par la guerre, les hameaux détruits et les déplacements forcés. Ce passé familial, longtemps resté en filigrane, a nourri son travail documentaire, notamment lors de retours dans son village d’origine où elle a pu recueillir d’autres récits de survivants et d’héritiers de ces déplacements.

Selon elle, cette histoire n’est pourtant pas nouvelle. Dès 1959, le rapport de Michel Rocard publié dans « Le Monde » évoquait déjà les conditions dramatiques dans ces camps, avec des taux de mortalité élevés chez les enfants. Depuis, de nombreux travaux académiques ont documenté ces politiques de regroupement, notamment ceux de Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, ainsi que des recherches historiques plus récentes. Malgré cela, chaque nouvelle publication ou médiatisation semble relancer une impression de découverte.

Cette situation alimente, selon plusieurs historiens cités, une forme de « mise en scène de l’amnésie », qui maintient le débat au stade de la preuve plutôt que d’interroger les conséquences contemporaines de cette histoire.

Des chercheurs et témoignages montrent pourtant les liens entre déplacements forcés, fractures sociales et héritages politiques encore sensibles aujourd’hui.

La documentariste critique aussi la manière dont certains savoirs sont marginalisés ou considérés comme trop subjectifs, alors qu’ils participent à la compréhension de cette mémoire.

Elle évoque un phénomène d’« extractivisme des savoirs », où les travaux issus des héritages coloniaux sont utilisés sans être pleinement reconnus dans le champ académique ou public.

Dans cette perspective, elle appelle à dépasser la logique de redécouverte pour entrer dans un travail de reconnaissance et de transmission.

Elle mentionne un projet artistique réalisé avec le Musée des beaux-arts de Nancy, une installation pensée comme un contre-monument face à une statue coloniale, destiné à ouvrir un espace de réflexion sur les mémoires invisibilisées.

Pour l’autrice, l’enjeu est désormais de sortir du cycle du déni et de la redécouverte afin de permettre une lecture plus continue et partagée de cette histoire, et d’en comprendre les effets toujours actifs dans les sociétés actuelles.