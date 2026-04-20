La formation de l'ancien président Roumen Radev est suivie par les libéraux de "Nous continuons le changement-Bulgarie démocratique" (PP-DB) avec 12,7 %, et de GERB–SDS avec 13,4 %

Bulgarie : "Bulgarie progressiste" est en tête du scrutin législatif avec 44,7 % des voix La formation de l'ancien président Roumen Radev est suivie par les libéraux de "Nous continuons le changement-Bulgarie démocratique" (PP-DB) avec 12,7 %, et de GERB–SDS avec 13,4 %

AA / Istanbul

La Commission centrale électorale de Bulgarie a publié lundi des résultats intermédiaires actualisés des élections législatives organisées dimanche, avec 98,3 % des suffrages dépouillés à 13h19 heure locale (10h19 GMT).

La formation "Bulgarie progressiste", de l'ancien président Roumen Radev, est en tête avec 44,7 % des voix, suivi par les libéraux de "Nous continuons le changement-Bulgarie démocratique" (PP-DB) avec 12,7 %, et de GERB–SDS avec 13,4 %.

Le Mouvement pour les droits et libertés obtient environ 6,9 %, tandis que le parti Vazrazhdane recueille 4,3 % des suffrages.

Selon le Code électoral bulgare, la Commission centrale électorale est tenue d’annoncer les résultats définitifs ainsi que la répartition des sièges au plus tard quatre jours après le scrutin. Les noms des députés élus doivent, quant à eux, être publiés dans un délai de sept jours.

Le scrutin de dimanche constitue la huitième élection législative organisée en Bulgarie depuis 2021.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore