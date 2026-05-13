L’armée américaine affirme avoir neutralisé 4 navires et autorisé le passage de 15 bâtiments transportant une aide humanitaire

Blocus naval américain contre l’Iran : 67 navires détournés en quatre semaines, selon le CENTCOM L’armée américaine affirme avoir neutralisé 4 navires et autorisé le passage de 15 bâtiments transportant une aide humanitaire

AA / Hamilton, Canada / Merve Aydogan

L’armée américaine a affirmé mercredi avoir détourné 67 navires commerciaux tentant d’entrer ou de sortir des ports iraniens dans le cadre du blocus naval imposé par Washington contre le trafic maritime iranien.

« Il y a quatre semaines, le CENTCOM a commencé à mettre en œuvre le blocus des navires entrant et sortant des ports iraniens », a indiqué le Commandement central américain (CENTCOM) sur le réseau social américain X. L’armée américaine a également précisé avoir « autorisé le passage de 15 navires transportant une aide humanitaire » et « neutralisé 4 autres afin d’assurer le respect » des mesures imposées.

Le CENTCOM a par ailleurs indiqué qu’en début de semaine, ses forces avaient contraint deux navires commerciaux à rebrousser chemin après des communications radio et des tirs de sommation à l’arme légère. Selon l’armée américaine, cet épisode « démontre clairement que l’application des mesures américaines reste pleinement en vigueur ».

Les tensions régionales se sont fortement aggravées après les frappes lancées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, déclenchant des représailles iraniennes visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, et entraînant la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu négocié sous médiation pakistanaise est entré en vigueur le 8 avril, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord permanent.

Le président américain Donald Trump a ensuite annoncé que la trêve resterait en vigueur pour une durée indéterminée, malgré la persistance des tensions militaires et des restrictions maritimes dans le Golfe.

Washington maintient un blocus naval contre l’Iran depuis le 13 avril.

Vendredi dernier, le CENTCOM avait affirmé avoir empêché 70 pétroliers d’entrer ou de quitter les ports iraniens. Selon l’armée américaine, ces navires représentaient une capacité de transport de plus de 166 millions de barils de pétrole iranien, d’une valeur estimée à plus de 13 milliards de dollars.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme