Le chef de la diplomatie allemande assure que la réduction annoncée et le gel de missiles américains ne remettront pas en cause la capacité de dissuasion en Europe

Berlin minimise l’impact d’un retrait partiel de troupes américaines sur la dissuasion de l’Otan Le chef de la diplomatie allemande assure que la réduction annoncée et le gel de missiles américains ne remettront pas en cause la capacité de dissuasion en Europe

AA / Berlin

Le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul a affirmé ce lundi que la réduction annoncée de la présence militaire américaine en Allemagne ne remettrait pas en cause la capacité de dissuasion de l’OTAN en Europe.

« Je n’ai absolument aucun doute sur le fait qu’il n’y aura pas de diminution de la capacité de dissuasion conventionnelle de l’Otan en Europe », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Athènes, estimant que toute évolution serait « compensée d’une manière ou d’une autre ».

Le ministre réagissait aux informations faisant état d’une suspension par les États-Unis du déploiement de missiles de croisière Tomahawk à longue portée en Allemagne, ainsi qu’à la décision du président Donald Trump de retirer 5.000 soldats américains du pays.

Selon Johann Wadephul, il ne faut pas « surestimer les mesures individuelles », soulignant que cette réduction de troupes s’inscrit dans une réévaluation globale du dispositif militaire américain.

Il a également indiqué que le déploiement envisagé de missiles américains devait constituer une « mesure temporaire », dans l’attente du développement de capacités similaires par l’Europe.

« Nous allons d’abord engager un dialogue étroit avec les États-Unis pour déterminer quelle décision a été définitivement prise et quelles options s’offrent à nous », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’agissait d’un « nouvel appel » à accélérer le développement des capacités européennes.

Les tensions entre le gouvernement allemand et l’administration américaine se sont accrues la semaine dernière après des critiques du chancelier Friedrich Merz visant la stratégie américaine dans le conflit avec l’Iran.

Le dirigeant allemand a notamment estimé que les États-Unis ne disposaient pas d’une « stratégie de sortie » et a jugé que les Américains étaient « humiliés » lors des négociations avec Téhéran, mettant en doute une issue rapide au conflit.

Le président Donald Trump a réagi sur les réseaux sociaux en affirmant que Friedrich Merz « ne savait pas de quoi il parlait ». Le Pentagone a ensuite annoncé le retrait de 5.000 soldats d’Allemagne, tandis que le président américain a évoqué une réduction encore plus importante.

Des médias américains ont par ailleurs indiqué que l’administration Donald Trump envisageait d’abandonner une décision prise en 2024 par son prédécesseur Joe Biden de déployer un bataillon équipé de missiles Tomahawk à longue portée en Allemagne, destiné à renforcer la dissuasion face à la Russie.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy