Des ressortissants belges sont soupçonnés d’avoir participé à des « excursions de tireurs embusqués » durant la guerre de Bosnie, en payant des snipers serbes pour tirer sur des civils à Sarajevo

Belgique: une enquête vise des personnes parties à Sarajevo pour participer à des tirs de snipers contre des civils Des ressortissants belges sont soupçonnés d’avoir participé à des « excursions de tireurs embusqués » durant la guerre de Bosnie, en payant des snipers serbes pour tirer sur des civils à Sarajevo

Le parquet fédéral belge a ouvert une enquête sur l’implication présumée de ressortissants belges dans des « excursions de tireurs embusqués » organisées à Sarajevo durant la guerre de Bosnie, au cours desquelles des participants auraient versé d’importantes sommes d’argent à des tireurs serbes pour ouvrir le feu sur des civils bosniaques « à des fins de divertissement ».

Selon la chaîne publique flamande VRT, le parquet fédéral a annoncé l’ouverture d’une enquête à la suite d’informations parues dans la presse concernant une possible implication de citoyens belges dans ces « excursions de tireurs embusqués ».

Le parquet fédéral n’a pas communiqué davantage de détails sur l’enquête en cours.



Une enquête déjà ouverte en Italie

Le journaliste et écrivain italien Ezio Gavazzeni avait déposé plainte en février 2025 auprès du parquet de Milan, après avoir réuni des documents et témoignages concernant ces faits présumés survenus durant le siège de Sarajevo.

À la suite de cette plainte, le parquet italien avait ouvert en novembre 2025 une enquête visant des personnes accusées de s’être rendues à Sarajevo depuis l’Italie dans le cadre de voyages organisés le temps d’un week-end afin de participer à des tirs contre des civils bosniaques.

Une enquête similaire avait également été ouverte en Australie. Le ministère autrichien de la Justice avait indiqué qu’un ressortissant autrichien ainsi qu’un autre suspect dont l’identité reste inconnue faisaient l’objet d’investigations.

Des tireurs embusqués accusés de « traquer des civils » durant le siège de Sarajevo

Durant la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995, des tireurs embusqués serbes avaient pris pour cible des civils dans la capitale bosnienne.

De nouvelles images diffusées en 2021 avaient ravivé le souvenir du siège de Sarajevo, déclenché le 6 avril 1992. La ville, encerclée et bombardée quotidiennement pendant trois ans et demi par les forces serbes, avait enregistré la mort de 11.541 civils, dont 1.601 enfants, tandis que de nombreux bâtiments historiques, culturels et infrastructures avaient été détruits ou gravement endommagés.

*Traduit du turc par Ben Amed Azize Zougmore