Au cours de cet échange, le chef de la diplomatie française a réaffirmé l’engagement constant de la France en faveur de l’unité, de la stabilité et de la souveraineté de la Libye

Barrot s’est entretenu avec la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la Libye Au cours de cet échange, le chef de la diplomatie française a réaffirmé l’engagement constant de la France en faveur de l’unité, de la stabilité et de la souveraineté de la Libye

AA / Istanbul / Sanaa Amir

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s’est entretenu le 7 mai 2026 avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye et cheffe de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), Hannah Tetteh.

Au cours de cet échange, le chef de la diplomatie française a réaffirmé l’engagement constant de la France en faveur de l’unité, de la stabilité et de la souveraineté de la Libye.

Il a également renouvelé le soutien de Paris aux efforts de médiation menés par les Nations Unies, visant à relancer le processus politique libyen et à permettre l’organisation d’élections attendues depuis longtemps par la population.

Selon une déclaration du porte-parole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères publiée le 8 mai 2026, cet entretien s’inscrit dans la continuité du soutien français au cadre onusien pour la résolution de la crise libyenne.

Pour rappel, à l’ONU, la France a réaffirmé son soutien à une solution politique en Libye, portée par les Libyens eux-mêmes, afin de sortir de l’impasse institutionnelle et sécuritaire.

Devant le Conseil de sécurité, le diplomate français Jay Dharmadhikari a salué le travail de la représentante de l’ONU, Hannah Tetteh, et soutenu la feuille de route des Nations Unies.

Paris appelle à la réunification des institutions, à la formation d’un gouvernement unifié et à l’organisation d’élections, tout en soulignant le rôle central de la MANUL et la nécessité d’un dialogue politique sans initiatives unilatérales.

La France insiste aussi sur la réunification des forces de sécurité, le retrait des forces étrangères et des mercenaires, ainsi que sur la lutte contre la corruption et la transparence économique.

Elle estime enfin que seule une solution politique globale peut garantir la stabilité et la souveraineté durable de la Libye