La plainte judiciaire d’Ada Colau fait suite à sa détention lors d’un convoi humanitaire à destination de Gaza l’année dernière

Barcelone: l’ancienne maire accuse Israël de torture et de crimes contre l’humanité après l’arrestation de la flottille La plainte judiciaire d’Ada Colau fait suite à sa détention lors d’un convoi humanitaire à destination de Gaza l’année dernière

AA / Espagne / Alyssa McMurtry

L’ancienne maire de Barcelone, Ada Colau, a accusé mardi Israël de torture, de détention illégale et de crimes contre l’humanité suite à son arrestation lors d’une mission humanitaire en flottille à destination de Gaza l’année dernière.

Colau s’est présentée devant la Cour nationale espagnole pour ratifier une plainte déposée contre des membres du gouvernement israélien dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et des responsables militaires à propos de cet incident.

Elle a déclaré que les forces israéliennes avaient intercepté la flottille en eaux internationales en octobre, détenant les personnes à bord sans aucune base légale.

« Après avoir subi une détention illégale, des mauvais traitements et avoir été retenus sans que nos droits soient respectés, nous avons déposé cette plainte car Israël n’a clairement ouvert aucune enquête sur ces violations », a déclaré Colau aux journalistes.

Colau a décrit la situation plus large à Gaza et dans la région comme alarmante, affirmant que « toute l’humanité est en danger », tout en appelant l’Union européenne à empêcher Israël de poursuivre son génocide à Gaza.

La plainte a été déposée avec d’autres activistes, dont le conseiller municipal de Barcelone Jordi Coronas et d’autres membres de l’équipage. Leur avocat, Jaume Asens, a indiqué que les tribunaux espagnols avaient accepté d’examiner l’affaire, la qualifiant d’opportunité pour que les victimes soient entendues.

La semaine dernière, Israël a intercepté une autre flottille à destination de Gaza en eaux internationales et continue de détenir deux activistes, dont le Palestino-Espagnol Saif Abu Keshek.

L’épouse d’Abu Keshek, Sally Issa, s’est entretenue avec des journalistes à l’extérieur du tribunal mardi.

« Il est en grève de la faim », a-t-elle déclaré à propos de son mari. « Il va bien, mais il a subi beaucoup de torture… les autres passagers nous ont dit qu’ils ont entendu ses cris pendant tout le trajet (après son arrestation). »

Mardi également, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a déclaré qu’Israël « n’a aucune preuve » contre Abu Keshek ou l’autre détenu, et l’Espagne a demandé sa libération immédiate.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz