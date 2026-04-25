Bande de Gaza : les élections locales commencent en Cisjordanie et à Deir al-Balah

AA / Gaza – Palestine / Hosni Nedim

Les élections locales ont débuté samedi en Cisjordanie occupée et dans la ville de Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, selon la Commission centrale électorale palestinienne.

La commission a indiqué dans un communiqué qu’environ 1,03 million d’électeurs sont habilités à voter dans 491 bureaux de vote, comprenant au total 1 922 stations de vote.

Il s’agit également de la première fois en 22 ans que des élections municipales se déroulent à Deir al-Balah, l’une des villes relativement les moins endommagées de l’enclave durant la guerre de deux ans menée par Israël.

Les bureaux de vote, ouverts à 7 h (04h00 GMT) heure locale, fermeront à 19 h (16h00 GMT) en Cisjordanie occupée et à 17 h (14h00 GMT) à Deir al-Balah.

Les élections concernent au total 183 municipalités : 90 conseils municipaux avec 3 773 candidats en compétition, et 93 conseils de villages avec 1 358 candidats se disputant des sièges.

Dans une récente déclaration, Ramiz Alakbarov, coordinateur adjoint spécial de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, a affirmé que ce scrutin représente une occasion importante pour les Palestiniens de « pratiquer leurs droits démocratiques pendant une période exceptionnellement difficile ».

« Les Nations Unies félicitent la Commission centrale électorale pour ses efforts soutenus afin de préparer un processus crédible, compte tenu des défis importants présents en Cisjordanie et des conditions extraordinairement difficiles qui prévalent à Gaza », a-t-il ajouté.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz