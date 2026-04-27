Bahreïn : 69 personnes déchues de leur nationalité pour “soutien présumé à l’Iran et activités contre l’État”

AA / Manama, Bahreïn

Les autorités de Bahreïn ont déchu de leur nationalité 69 personnes, accusées de “mener des activités portant atteinte aux intérêts du pays et de manifester de la sympathie ou un soutien aux actions hostiles de Iran”.

Selon des informations relayées par l’agence officielle BNA, des précisions ont été apportées sur cette décision.

Ainsi, l’agence indique que la nationalité des 69 personnes, soupçonnées “d’activités préjudiciables à l’État et de soutien aux actions hostiles de l’Iran”, a été révoquée. Par ailleurs, la décision aurait été prise pour “atteinte aux intérêts nationaux ou manquement au devoir de loyauté envers l’État”.

En outre, les autorités affirment que ces individus auraient “coopéré avec des structures liées à l’étranger ou mené des activités menaçant la sécurité nationale”. Il est également précisé que cette mesure concerne 69 personnes, incluant certains membres de leurs familles.

* Traduit du turc par Adama Bamba