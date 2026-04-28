« La condamnation seule ne suffit pas », déclare l’ambassadeur James Kariuki, appelant les autorités israéliennes à prendre des « mesures concrètes pour prévenir les attaques contre les Palestiniens »

Au Conseil de sécurité de l’ONU, le Royaume-Uni déplore les violences « flagrantes » de l’occupant en Cisjordanie « La condamnation seule ne suffit pas », déclare l’ambassadeur James Kariuki, appelant les autorités israéliennes à prendre des « mesures concrètes pour prévenir les attaques contre les Palestiniens »

AA / Istanbul / Necva Tastan Sevinc

Au Conseil de sécurité de l’ONU, le Royaume-Uni a dénoncé mardi l’escalade des violences des occupants en Cisjordanie occupée, avertissant que les attaques contre les Palestiniens augmentent et compromettent les perspectives de paix.

S’exprimant devant le Conseil, l’ambassadeur James Kariuki, chargé d’affaires britannique auprès de l’ONU, a déclaré que Londres « déplore de tels actes flagrants de violence des colons », appelant à une action urgente pour garantir l’obligation de rendre des comptes.

Kariuki a évoqué une « trajectoire de détérioration » en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, citant une hausse des violences, des déplacements forcés et des expulsions illégales.

S’appuyant sur des données de l’ONU, il a indiqué que les forces israéliennes et les occupants ont tué 33 Palestiniens et blessé 790 autres au cours des premiers mois de l’année.

« La condamnation seule ne suffit pas », a-t-il déclaré, appelant les autorités israéliennes à prendre des « mesures concrètes pour prévenir les attaques contre les Palestiniens », à assurer la protection des civils conformément au droit international et à garantir la reddition de comptes lorsque des crimes ont été commis.

Il a ajouté que, bien que le gouvernement israélien ait condamné certains incidents et lancé des enquêtes, « l’obligation de rendre des comptes pour les incidents précédents a été gravement insuffisante ».

Kariuki a également averti que le rythme de l’expansion des occupations en Cisjordanie est « sans précédent », parallèlement à ce qu’il a décrit comme de sévères restrictions économiques imposées par Israël.

« Cela doit cesser », a-t-il déclaré, soulignant que ces mesures « sapent le plan en 20 points et la viabilité même de la solution à deux États », en référence à un plan présenté l’automne dernier par le président américain Donald Trump et approuvé par le Conseil de sécurité en novembre.

Au-delà de la Cisjordanie, il a indiqué que la situation humanitaire à Gaza reste « grave », évoquant une baisse significative de l’acheminement de l’aide et des contraintes croissantes sur les opérations humanitaires.

Citant des chiffres de l’ONU, il a précisé que l’aide entrant à Gaza a diminué de 37 % au premier trimestre de l’année par rapport aux trois mois précédents, ajoutant que ce niveau reste inférieur aux objectifs fixés dans le plan soutenu au niveau international.

« L’ONU, y compris l’UNRWA (agence pour les réfugiés palestiniens) et d’autres partenaires humanitaires, doit pouvoir opérer sans entrave, avec un accès sans restriction et des points de passage fonctionnels », a-t-il déclaré.

Kariuki a insisté sur le fait qu’Israël « doit autoriser l’entrée d’équipements médicaux indispensables, de matériel d’abri et de carburant afin de soutenir des services essentiels et vitaux », qualifiant les restrictions actuelles « d’inacceptables ».

Il a conclu en appelant toutes les parties à « faire preuve de courage » et à s’engager de bonne foi afin de saisir ce qu’il a décrit comme une « opportunité historique » de faire avancer la solution à deux États.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz