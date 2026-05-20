À l’occasion d’une série d’échanges au Groenland, Nicolas Forissier a mis en avant les enjeux de souveraineté, de connectivité et d’investissements européens dans l’Arctique, en coordination avec des responsables européens et des acteurs industriels

Arctique : la France et l’UE renforcent leur coopération sur les infrastructures stratégiques À l’occasion d’une série d’échanges au Groenland, Nicolas Forissier a mis en avant les enjeux de souveraineté, de connectivité et d’investissements européens dans l’Arctique, en coordination avec des responsables européens et des acteurs industriels

AA / Istanbul

Le ministre français délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Nicolas Forissier, a participé à plusieurs rencontres à Nuuk, au Groenland, centrées sur les infrastructures stratégiques et la coopération européenne dans l’Arctique, selon des messages publiés mercredi 20 mai sur le réseau social américain X.

Dans une publication citée sur son compte officiel, le ministre a indiqué avoir échangé avec le commissaire européen Jozef Sikela sur « les investissements stratégiques européens dans l’Arctique », soulignant les priorités en matière de « recherche, infrastructures et ressources critiques ». Il a ajouté que « l’Europe doit accompagner les territoires au cœur des enjeux de demain ».

Lors d’un autre échange lié à l’événement Future Greenland, Nicolas Forissier a rappelé la vision française pour la région, affirmant défendre « un Arctique fondé sur la coopération, le respect des souverainetés, la recherche scientifique et un développement durable au service des populations et des générations futures », selon ses propos publiés sur la plateforme américaine X.

Le ministre a également abordé la question de la connectivité numérique et satellitaire. Il a indiqué avoir participé à des discussions avec l’opérateur local Tusass et le groupe européen Eutelsat Group sur « des infrastructures plus résilientes et sécurisées au service des territoires arctiques », toujours selon ses publications sur la même plateforme. ​​​​​​​



Selon Nicolas Forissier, ces discussions visaient à « renforcer les liens économiques entre la France et le Groenland autour de secteurs stratégiques et d’innovations d’avenir ».

Cette participation vise à explorer des « opportunités économiques » dans ce territoire stratégique de l’Arctique, où la France dispose depuis début 2026 d’un consulat général présenté comme « tout sauf symbolique ». L’Union européenne cherche à réduire sa dépendance aux importations de minerais critiques, notamment vis-à-vis d’autres pays. Le Groenland, riche en uranium, graphite et autres métaux stratégiques, occupe une place croissante dans les stratégies européennes de diversification des approvisionnements et de souveraineté industrielle.