Le maire de Nice veut installer dès lundi un poste de police municipale au cœur du quartier des Moulins, théâtre de plusieurs fusillades en quelques jours sur fond de violences liées au narcotrafic

Après la fusillade meurtrière aux Moulins, Éric Ciotti annonce un commissariat municipal sur la place des Amaryllis Le maire de Nice veut installer dès lundi un poste de police municipale au cœur du quartier des Moulins, théâtre de plusieurs fusillades en quelques jours sur fond de violences liées au narcotrafic

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le maire de Nice Éric Ciotti a annoncé mardi l’installation « dès lundi prochain » d’un commissariat de police municipale place des Amaryllis, au cœur du quartier des Moulins, après une fusillade ayant fait deux morts et six blessés la veille.

L’annonce a été faite sur place par l’édile, accompagné notamment de la préfète des Alpes-Maritimes Françoise Souliman et du directeur de la police municipale de Nice Jérôme Marcenac.

Le futur poste de police sera installé dans les locaux de l’association de médiation ADAM, à quelques mètres de l’épicerie où un tireur arrivé en trottinette a ouvert le feu lundi en pleine journée.

Selon des informations recueillies par Anadolu auprès d’une source proche du dossier, les deux victimes décédées étaient deux pères de famille sans lien connu avec le trafic de stupéfiants.

Trois personnes ont été grièvement blessées, dont une touchée au thorax et placée en réanimation, tandis que trois autres ont été plus légèrement atteintes.

« La vocation de ce poste, c’est d’être le camp de base », a déclaré Éric Ciotti, affirmant vouloir « occuper la place où il y a eu le plus de morts dans le quartier par la police municipale ».

Le maire a également plaidé pour la mise en place de « patrouilles mixtes » associant police municipale et police nationale sous l’autorité de cette dernière.

Sans préciser le nombre d’effectifs déployés, il a assuré que « la place sera tenue avec les moyens nécessaires ».

Le quartier des Moulins, situé dans l’ouest de Nice, est considéré par les autorités comme l’un des principaux points de trafic de stupéfiants de la ville.

La fusillade de lundi intervient quelques jours après une autre attaque armée dans le même secteur.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des tirs avaient visé un commerce boulevard Paul-Montel, accompagnés d’une explosion dont l’origine exacte n’a pas encore été déterminée.

Le parquet de Nice avait alors ouvert une enquête pour « tentative d’homicide en bande organisée » et « association de malfaiteurs » après la découverte de six étuis de calibre 9 mm.

Quelques semaines auparavant, le préfet des Alpes-Maritimes Laurent Hottiaux avait indiqué que les opérations de police menées dans le quartier avaient permis de réduire le nombre de points de deal actifs de douze à deux.

Lundi, le préfet avait affirmé que des « moyens extrêmement importants » restaient mobilisés dans le secteur.

La nouvelle fusillade est également survenue deux jours après la mort de deux adolescents dans un autre quartier de Nice, dans des circonstances distinctes.





