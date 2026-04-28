Aurore Bergé engage des consultations transpartisanes pour un compromis incluant racisme et haine en ligne, avec un vote visé d’ici la fin du quinquennat

Antisémitisme : le gouvernement français relance un projet de loi élargi après le retrait du texte "Yadan" Aurore Bergé engage des consultations transpartisanes pour un compromis incluant racisme et haine en ligne, avec un vote visé d’ici la fin du quinquennat

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La ministre déléguée chargée de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a lancé ce mardi des consultations avec l’ensemble des groupes parlementaires afin d’élaborer un nouveau projet de loi contre l’antisémitisme, après le retrait d’un texte controversé.

Selon l’entourage de la ministre, ce futur projet sera élargi à la lutte contre le racisme, une orientation acceptée par les formations politiques consultées. Les groupes ont été invités à transmettre leurs propositions avant le 7 mai, notamment sur la haine en ligne ou sur des sanctions comme l’inéligibilité en cas de propos antisémites.

L’objectif est une adoption du texte au Sénat avant la trêve parlementaire estivale, selon la même source.

Cette initiative s’inscrit dans une séquence engagée depuis mi-avril. Le 17 avril, Aurore Bergé avait annoncé qu’elle porterait « au nom du gouvernement » un projet de loi dédié à la lutte contre les « formes contemporaines de l’antisémitisme », après le retrait de la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan.

Le 26 avril, la ministre a affirmé que ce texte « sera voté » avant la fin du quinquennat, lors d’une intervention sur France 3, précisant vouloir repartir « de zéro » et construire une loi issue d’un travail transpartisan. Elle avait également convié les présidents de groupes parlementaires à une réunion de travail, indiquant que tous avaient répondu présents, une affirmation contestée par certains responsables politiques.

Le texte initial, destiné à lutter contre les nouvelles formes d’antisémitisme, avait été retiré du calendrier parlementaire le 16 avril après de vives critiques. Certaines dispositions, comme la pénalisation de la provocation « même implicitement », avaient suscité des réserves sur leur portée juridique et leurs implications pour la liberté d’expression.

Plusieurs organisations, syndicats et juristes avaient dénoncé un risque de flou juridique et d’atteinte à la liberté de critique, notamment concernant la politique de l’État d’Israël, pointant également un possible effet dissuasif sur certaines mobilisations.

La nouvelle version du projet de loi vise à intégrer ces critiques tout en renforçant les outils de lutte contre les discriminations, dans un contexte de recherche de compromis entre les différentes sensibilités politiques.

- Retrait de la proposition de loi parlementaire :



Cette annonce intervient après le retrait de la proposition de loi dite « Yadan ». Aurore Bergé a expliqué que le gouvernement avait choisi de ne pas modifier l’ordre du jour parlementaire. « Il était hors de question que le gouvernement cède un seul centimètre dans son engagement contre l’antisémitisme », a-t-elle déclaré.

La ministre a indiqué que cette orientation est désormais « le choix qui s’impose », confirmant la volonté de l’exécutif de reprendre la main sur le dispositif législatif.

Les députés macronistes ont retiré, à la suite de débats tendus à l’Assemblée nationale, la proposition de loi Yadan sur les nouvelles formes d’antisémitisme au profit d’un futur projet de loi gouvernemental.​​​​​​​

