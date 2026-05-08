Le parti populiste de droite (Reform UK) mène dans les premiers résultats dans ce que Farage appelle un « changement historique »

Angleterre: Starmer restera en poste alors que le Labour a perdu du terrain lors des élections locales Le parti populiste de droite (Reform UK) mène dans les premiers résultats dans ce que Farage appelle un « changement historique »

AA / Istanbul / Ilayda Cakirtekin

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré vendredi qu’il ne démissionnerait pas après que les premiers résultats des élections locales en Angleterre ont montré que le Labour (Parti travailliste) perdait du terrain tandis que Reform UK (parti populiste de droite) progressait fortement.

« Je n’ai pas l’intention de m’en aller et de plonger le pays dans le chaos », a déclaré Starmer aux journalistes alors que les résultats commençaient à tomber, selon la BBC.

Se référant à la victoire du Labour lors des élections générales de juillet 2024, Starmer a précisé que les électeurs lui avaient accordé un mandat de cinq ans.

« C’est un mandat de cinq ans pour changer le pays », a-t-il déclaré.

Interrogé sur son intention de se présenter aux prochaines élections générales, Starmer a répondu : « Oui. C’était un mandat de cinq ans pour lequel j’ai été élu, et j’ai l’intention de le mener à terme. »

Il a reconnu que les résultats avaient été difficiles pour le Labour et a indiqué que le parti devait « réfléchir » et « répondre » aux résultats.

Avec la majorité des votes encore en cours de comptage, Reform UK était en tête avec 398 sièges.

Le Parti conservateur et le Parti travailliste étaient pratiquement à égalité avec respectivement 256 et 253 sièges, tandis que les Liberal Democrats suivaient avec 249 sièges.

Le dirigeant de Reform UK, Nigel Farage, a décrit les premiers résultats comme un « véritable changement historique dans la politique britannique », selon Sky News.

« Nous avons tellement l’habitude de penser la politique en termes de gauche et de droite, et pourtant ce que Reform est capable de faire, c’est de gagner dans des zones qui ont toujours été conservatrices », a-t-il déclaré.

Environ 5 000 sièges répartis sur 136 conseils locaux étaient en jeu à travers l’Angleterre. Six élections municipales se déroulaient également à Watford et dans cinq arrondissements londoniens : Croydon, Hackney, Lewisham, Newham et Tower Hamlets.

La plupart des conseils avaient seulement commencé le dépouillement vendredi, les résultats complets étant attendus pour samedi.

Les électeurs en Écosse et au Pays de Galles ont également voté pour des élections parlementaires, bien que le comptage n’ait pas encore commencé.

En Écosse, les 129 membres du Parlement écossais, le Holyrood, sont en lice pour la réélection, dont 73 députés de circonscription et 56 membres régionaux.

Au Pays de Galles, les électeurs choisissent le prochain gouvernement gallois et les membres du Senedd, ce qui a été décrit comme le plus grand changement du parlement depuis que des pouvoirs ont commencé à être transférés au Pays de Galles en 1999.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz