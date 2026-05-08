Le Parti Reform UK détient actuellement 352 sièges, devant le Parti travailliste avec 245 sièges et les Libéraux-démocrates avec 237, selon la BBC

Angleterre : Les premiers résultats des élections locales placent le Parti Reform UK en tête Le Parti Reform UK détient actuellement 352 sièges, devant le Parti travailliste avec 245 sièges et les Libéraux-démocrates avec 237, selon la BBC

AA / Istanbul / Ilayda Cakirtekin

Les premiers résultats des élections locales publiés vendredi montrent que Reform UK est en tête en Angleterre, suivi par le Parti travailliste, selon la BBC.

Alors que les premiers dépouillements se poursuivent, Reform UK détient actuellement 352 sièges, devant le Parti travailliste avec 245 sièges et les Libéraux-démocrates avec 237 sièges.

Le Parti conservateur compte pour sa part 217 sièges, tandis que les Verts en détiennent 48 et les indépendants 20.

Environ 5 000 sièges répartis dans 136 conseils locaux sont en jeu à travers l’Angleterre. Six élections municipales sont également organisées à Watford et dans cinq arrondissements londoniens : Croydon, Hackney, Lewisham, Newham et Tower Hamlets.

La plupart des conseils locaux viennent tout juste de commencer le dépouillement, tandis que les résultats complets devraient être connus d’ici samedi.

En Écosse et au Pays de Galles, les électeurs se sont également rendus aux urnes pour des élections parlementaires, mais le dépouillement n’a pas encore commencé.

Les électeurs écossais votaient pour désigner les responsables politiques de plusieurs régions clés, alors que les 129 membres du Parlement écossais (MSP) sont soumis à réélection.

Le Parlement écossais, appelé Holyrood, comprend 73 députés élus dans des circonscriptions et 56 députés régionaux, soit sept par région.

Au Pays de Galles, les électeurs choisissaient leur prochain gouvernement ainsi que les membres du Senedd, dans le cadre de la plus importante réforme du parlement gallois depuis le transfert de compétences à la région en 1999.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani