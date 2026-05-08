La police boucle le centre-ville de Sinzig après une tentative de braquage de banque, selon les médias locaux

Allemagne : prise d’otages à Sinzig après un braquage de banque raté La police boucle le centre-ville de Sinzig après une tentative de braquage de banque, selon les médias locaux

AA / Berlin / Ayhan Simsek

Une prise d’otages est en cours vendredi dans la ville de Sinzig, dans l’ouest de l’Allemagne, à la suite d’un braquage de banque qui aurait mal tourné, selon les autorités et médias locaux.

L’incident aurait débuté en fin de matinée lorsqu’un véhicule blindé de transport de fonds s’est présenté devant une agence bancaire située dans le centre-ville. Peu après, une situation de prise d’otages se serait développée à l’intérieur de la banque, dans la zone du coffre-fort.

La police estime qu’au moins un suspect et un employé de banque se trouvent actuellement dans les locaux. Les autorités n’excluent pas la présence de plusieurs auteurs ni d’autres otages, la situation restant encore incertaine.

Un important dispositif policier a été déployé sur place. Le centre-ville de Sinzig a été entièrement bouclé et des hélicoptères ont été engagés pour surveiller la zone depuis les airs. Les forces de l’ordre contrôlent également les accès et appellent la population à éviter le secteur.

Selon la police, les personnes situées dans le périmètre de sécurité doivent rester confinées à leur domicile jusqu’à nouvel ordre. Les habitants en dehors de la zone ne sont pas considérés comme étant en danger.

Les autorités poursuivent leurs opérations sur place afin de tenter de résoudre la situation, tandis que les motivations des suspects restent inconnues à ce stade.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani