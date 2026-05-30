Les autorités allemandes ont fermé samedi les pistes de l’aéroport de Munich après que deux pilotes ont signalé la présence présumée d’un drone à proximité de la zone aérienne

Allemagne: Le trafic aérien suspendu à l’aéroport de Munich après le signalement d’un drone Les autorités allemandes ont fermé samedi les pistes de l’aéroport de Munich après que deux pilotes ont signalé la présence présumée d’un drone à proximité de la zone aérienne

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Les vols ont été temporairement suspendus samedi matin à l’aéroport de Munich après le signalement d’un drone présumé par deux pilotes, ont indiqué les autorités allemandes.

Selon un porte-parole de la police, les deux pilotes ont rapporté l’observation de l’appareil peu après 9 heures locales.

« En coordination avec le contrôle aérien allemand, les autorités en charge de la sécurité ont ensuite décidé de fermer les pistes », a déclaré ce porte-parole à la presse française.

Le trafic aérien a finalement pu reprendre à 10h05, selon un porte-parole de l’aéroport.

Une « fouille approfondie menée par les services d’urgence n’a révélé aucune menace » pour la sécurité publique, a précisé cette même source.

Cette fermeture temporaire intervient dans un contexte de vigilance accrue autour des intrusions de drones à proximité des infrastructures sensibles et du trafic aérien.

L’aéroport de Munich, deuxième plateforme aérienne d’Allemagne, avait déjà dû interrompre temporairement ses opérations en octobre dernier après un incident similaire lié à la présence d’un drone.