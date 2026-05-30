Allemagne: Le trafic aérien suspendu à l’aéroport de Munich après le signalement d’un drone

Serap Dogansoy
30 Mai 2026•Mise à jour: 30 Mai 2026
AA / Istanbul / Serap Dogansoy
Les vols ont été temporairement suspendus samedi matin à l’aéroport de Munich après le signalement d’un drone présumé par deux pilotes, ont indiqué les autorités allemandes.
Selon un porte-parole de la police, les deux pilotes ont rapporté l’observation de l’appareil peu après 9 heures locales.
« En coordination avec le contrôle aérien allemand, les autorités en charge de la sécurité ont ensuite décidé de fermer les pistes », a déclaré ce porte-parole à la presse française.
Le trafic aérien a finalement pu reprendre à 10h05, selon un porte-parole de l’aéroport.
Une « fouille approfondie menée par les services d’urgence n’a révélé aucune menace » pour la sécurité publique, a précisé cette même source.
Cette fermeture temporaire intervient dans un contexte de vigilance accrue autour des intrusions de drones à proximité des infrastructures sensibles et du trafic aérien.
L’aéroport de Munich, deuxième plateforme aérienne d’Allemagne, avait déjà dû interrompre temporairement ses opérations en octobre dernier après un incident similaire lié à la présence d’un drone.