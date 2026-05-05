Le ministre des Affaires étrangères dit à son homologue israélien que la souffrance des civils dans le sud du Liban ne rendra pas Israël plus sûr

Allemagne : le Liban ne doit pas devenir une zone de guerre où les civils paient le prix Le ministre des Affaires étrangères dit à son homologue israélien que la souffrance des civils dans le sud du Liban ne rendra pas Israël plus sûr

AA / Berlin / Anadolu staff

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a averti mardi Israël de ne pas transformer le sud du Liban en champ de bataille, soulignant que les civils ne doivent pas payer le prix du conflit avec le Hezbollah.

Wadephul a déclaré que l’Allemagne est « profondément préoccupée » par la situation dans le sud du Liban, où Israël a intensifié son offensive militaire depuis mars.

« Nous condamnons dans les termes les plus forts les attaques du Hezbollah contre Israël. Elles doivent enfin cesser », a déclaré Wadephul aux côtés du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, après une rencontre à Berlin.

« En même temps, le Liban ne doit pas devenir une zone de guerre où les civils paient le prix, où la jeune génération grandit parmi les ruines de ses maisons, cela ne rendra pas le voisinage d’Israël plus sûr. »

Le principal diplomate allemand a indiqué que la stabilisation du Liban dépend du renforcement de l’État libanais afin qu’il puisse exercer efficacement son monopole sur l’usage de la force. Il a également exprimé le soutien de Berlin à des pourparlers directs entre le Liban et Israël.

« J’encourage les deux parties à aller plus loin », a-t-il ajouté.

« Ce qui est nécessaire maintenant, c’est un accord viable pour protéger les civils des deux côtés de la Ligne Bleue, assurer la sécurité des casques bleus de la FINUL et parvenir à une paix durable. »

Depuis le 2 mars, l’offensive israélienne au Liban a fait près de 2 700 morts, 8 264 blessés et déplacé plus de 1,6 million de personnes, soit environ un cinquième de la population, selon des chiffres officiels.

Un cessez-le-feu de dix jours entré en vigueur le 17 avril a été prolongé jusqu’au 17 mai, mais Israël continue de violer quotidiennement la trêve, notamment par des frappes aériennes et la démolition de maisons dans le sud du Liban.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz