Le conducteur a été arrêté et il n’existe aucune menace en cours pour le public, selon la police

Allemagne : deux morts et plusieurs blessés après qu’une voiture a percuté une foule à Leipzig Le conducteur a été arrêté et il n’existe aucune menace en cours pour le public, selon la police

AA / Berlin / Ayhan Simsek

Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi lorsqu’une voiture a foncé sur des piétons dans la ville de Leipzig, dans l’est de l’Allemagne, ont indiqué les autorités.

Le maire Burkhard Jung a déclaré à la presse que deux personnes avaient perdu la vie, tandis que plusieurs autres, après avoir reçu des soins sur place, ont été transportées vers des hôpitaux.

De son côté, la police a précisé que le conducteur avait été interpellé sur les lieux et qu’aucune menace persistante ne pesait sur la population. Les autorités n’ont pas immédiatement déterminé si l’incident relevait d’un accident ou d’un acte délibéré.

Selon des témoins, le véhicule circulait à grande vitesse sur la rue "Grimmaische Strasse", une artère commerçante du centre-ville, avant de percuter des passants. Par ailleurs, la police a bouclé une partie de Augustusplatz ainsi que les zones avoisinantes du centre, alors que les secours intervenaient pour prendre en charge les blessés et sécuriser les lieux.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba