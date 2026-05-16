L’avion aurait apparemment explosé en plein vol au-dessus d’une zone résidentielle en périphérie de Limburgerhof, selon le diffuseur public SWR

Allemagne : 2 morts après le crash d’un petit avion dans le sud-ouest L’avion aurait apparemment explosé en plein vol au-dessus d’une zone résidentielle en périphérie de Limburgerhof, selon le diffuseur public SWR

AA / Berlin / Oliver Towfigh Nia

Deux personnes sont décédées samedi lorsqu’un petit avion s’est écrasé dans une zone résidentielle de la ville de Limburgerhof, dans le sud-ouest de l’Allemagne, selon les médias locaux.

« D’après les premières investigations, les deux occupants de l’avion ont été tués dans le crash. À l’heure actuelle, aucun résident blessé n’a été signalé », a déclaré le porte-parole de la police, Thorsten Mischler.

Cependant, selon le diffuseur public SWR, au moins une autre personne aurait été blessée.

L’avion aurait apparemment explosé en plein vol vers 11h30, heure locale (09h30 GMT), au-dessus d’une zone résidentielle à la périphérie de la ville, a précisé SWR.

Des témoins oculaires ont indiqué que l’avion avait frôlé une maison. Selon la police, des débris sont tombés « sur une vaste zone autour du site du crash ».

Un important contingent de policiers et de secouristes se trouve sur place.

« Le site du crash a été bouclé sur une large zone », a ajouté le porte-parole de la police.

L’enquête sur les causes de l’accident est en cours. Un hélicoptère de la police a commencé à prendre des photographies aériennes à midi.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz