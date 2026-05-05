Collaborateur des magazines français So Foot et Society, Christophe Gleizes a été arrêté le 28 mai 2024 en Algérie et condamné pour « apologie du terrorisme » en première instance à sept ans de prison

Algérie : le journaliste français Christophe Gleizes renonce à son pourvoi, ouvrant la voie à une grâce présidentielle Collaborateur des magazines français So Foot et Society, Christophe Gleizes a été arrêté le 28 mai 2024 en Algérie et condamné pour « apologie du terrorisme » en première instance à sept ans de prison

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le journaliste français Christophe Gleizes a renoncé à son pourvoi en cassation en Algérie, une décision susceptible d’ouvrir la voie à une grâce présidentielle, a rapporté ce mardi le quotidien français Le Monde.

Selon ses proches, le reporter, détenu depuis plus de dix mois, a officiellement retiré son recours après la confirmation en appel de sa condamnation en décembre 2025. Cette démarche vise à lever un obstacle juridique à une éventuelle mesure de clémence du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Collaborateur des magazines français So Foot et Society, Christophe Gleizes a été arrêté le 28 mai 2024 en Algérie où il s’était rendu pour un reportage sur le club de football le plus titré du pays, la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), basé à Tizi-Ouzou.

D’abord placé sous contrôle judiciaire, il avait été incarcéré en juin 2025 dans la prison de Tizi-Ouzou après sa condamnation pour « apologie du terrorisme » en première instance à sept ans de prison. Il est poursuivi notamment, selon les avocats, pour "ses contacts avec des militants du mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK)", classé comme organisation terroriste par les autorités algérienne depuis 2021.

Après sa condamnation en appel, sa mère, Sylvie Godard, avait transmis une demande de grâce au président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Plus largement, sa famille et son comité de soutien, appuyé par RSF, alternent depuis plusieurs mois entre démarches discrètes et mobilisation publique, sans avancée notable à ce stade.

Dans ce contexte, les soutiens de Christophe Gleizes envisagent d’internationaliser davantage la mobilisation, notamment à l’approche de la Coupe du monde de football prévue à partir du 11 juin en Amérique du Nord, estimant que la situation pourrait peser sur l’image de l’Algérie, grande nation de football.

Le dossier a par ailleurs été évoqué lors d’un entretien en avril entre le président Tebboune et le président de la FIFA, Gianni Infantino, selon la même source.