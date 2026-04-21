Le groupe aéronautique mise sur une stratégie de souveraineté européenne, après plusieurs acquisitions ciblées dans le secteur

Airbus accélère dans la cybersécurité avec le rachat du français Quarkslab Le groupe aéronautique mise sur une stratégie de souveraineté européenne, après plusieurs acquisitions ciblées dans le secteur

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le groupe européen Airbus a annoncé ce mardi avoir conclu un accord en vue de l’acquisition de la société française de cybersécurité Quarkslab, une opération destinée à renforcer ses capacités dites « souveraines » en Europe dans ce domaine stratégique.

La finalisation de la transaction est attendue dans le courant de l’année 2026, sous réserve de la consultation des partenaires sociaux et de l’obtention des autorisations réglementaires habituelles. Les termes financiers de l’opération n’ont pas été communiqués.

Avec cette acquisition, Airbus poursuit le renforcement de son pôle cybersécurité, notamment au sein de sa branche Defence and Space. Il s’agit du deuxième accord signé en moins d’un mois dans ce secteur par le groupe, illustrant une accélération de sa stratégie dans un contexte de montée des menaces numériques.

Fondée en 2011, Quarkslab emploie environ 100 personnes, principalement à Paris et Rennes. L’entreprise développe des solutions destinées à protéger les organisations, leurs actifs critiques, c’est-à-dire les infrastructures et données essentielles à leur fonctionnement, ainsi que leurs utilisateurs face aux cyberattaques.

Elle propose notamment une solution baptisée QShield, conçue pour sécuriser les logiciels contre les menaces émergentes liées à l’intelligence artificielle, en protégeant notamment le code, les données sensibles et les composants périphériques.

Dans un communiqué, Airbus a indiqué que cette opération s’inscrit dans sa volonté de « consolider sa position de partenaire de confiance et souverain auprès des autorités françaises », tout en renforçant sa présence dans l’écosystème européen de cybersécurité.

Cette acquisition s’inscrit dans une dynamique plus large de croissance externe du groupe dans ce domaine. Airbus avait déjà racheté en 2024 la société allemande Infodas, spécialisée dans la protection des systèmes sensibles, et annoncé en mars dernier l’acquisition de Ultra Cyber au Royaume-Uni.

Face à la multiplication des cybermenaces visant les États, les industries et les infrastructures critiques, les groupes de défense et d’aéronautique renforcent leurs investissements dans des capacités technologiques jugées clés pour la souveraineté numérique européenne.