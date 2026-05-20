Selon le parquet, les personnes visées sont soupçonnées de faits « de natures et de gravités différentes », incluant des « viols sur mineurs », des « agressions sexuelles sur mineurs » ainsi que des « violences sur mineurs »

"Agressions sexuelles" dans le périscolaire à Paris : 16 interpellations dans l’affaire de l’école Saint-Dominique Selon le parquet, les personnes visées sont soupçonnées de faits « de natures et de gravités différentes », incluant des « viols sur mineurs », des « agressions sexuelles sur mineurs » ainsi que des « violences sur mineurs »

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Seize personnes ont été interpellées et placées en garde à vue mercredi matin dans le cadre d’une vaste opération policière menée à Paris autour de soupçons de viols, d’agressions sexuelles et de violences sur mineurs dans le milieu périscolaire, a annoncé le parquet de Paris au quotidien français Le Monde.

Les interpellations ont été réalisées par la brigade de protection des mineurs dans le cadre de plusieurs enquêtes distinctes portant notamment sur des faits présumés commis à l’école maternelle Saint-Dominique, située dans le 7e arrondissement de la capitale.

Selon le parquet, toujours cité par le quotidien, les personnes visées sont soupçonnées de faits « de natures et de gravités différentes », incluant des « viols sur mineurs », des « agressions sexuelles sur mineurs » ainsi que des « violences sur mineurs ».

Cette opération intervient dans un contexte de multiplication des signalements concernant le périscolaire parisien. La procureure de Paris, Laure Beccuau, avait indiqué dimanche que des enquêtes avaient été ouvertes concernant 84 écoles maternelles, une vingtaine d’écoles primaires et une dizaine de crèches à Paris.

« Tous les arrondissements parisiens sont concernés », avait-elle déclaré sur la radio RTL, précisant que trois informations judiciaires avaient déjà été ouvertes et que cinq affaires avaient donné lieu à des convocations devant le tribunal correctionnel.

Fin avril, un animateur intervenant dans une école maternelle du 11e arrondissement avait été placé en détention provisoire après sa mise en examen pour des « gestes de nature sexuelle » sur trois enfants âgés de 3 à 5 ans.

La Ville de Paris a, continue Le Monde, suspendu depuis le début de l’année 78 animateurs travaillant dans les écoles de la capitale, dont 31 pour des soupçons de violences sexuelles, selon des chiffres communiqués début avril par le maire de Paris, Emmanuel Grégoire.

Celui-ci a déclaré, ce mercredi sur le plateau de franceinfo, alors que des animateurs périscolaires ont dénoncé un « climat de suspicion généralisée », « préférer être injuste vis-à-vis des agents que de prendre le moindre risque vis-à-vis des enfants. »

La crise avait éclaté au printemps 2025 après plusieurs signalements de familles concernant des agressions sexuelles présumées dans une école maternelle du 11e arrondissement, donnant naissance à une série d’enquêtes et à une forte mobilisation du collectif SOS Périscolaire.