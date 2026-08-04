Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), les réductions de l'aide humanitaire aggravent la crise de la malnutrition infantile en Afghanistan, où 3,7 millions d'enfants risquent de souffrir de malnutrition aiguë cette année

Afghanistan : le PAM alerte sur une aggravation de la malnutrition infantile faute de financements Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), les réductions de l'aide humanitaire aggravent la crise de la malnutrition infantile en Afghanistan, où 3,7 millions d'enfants risquent de souffrir de malnutrition aiguë cette année

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a alerté mardi sur une aggravation de la crise de la malnutrition infantile en Afghanistan, estimant que les réductions des financements humanitaires compromettent les programmes de nutrition destinés aux populations les plus vulnérables. Dans un communiqué publié le mardi 4 août, l'agence des Nations unies indique que 3,7 millions d'enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë en 2025, tandis que 1,2 million de femmes enceintes ou allaitantes devraient également être touchées.

La situation atteint un niveau critique dans 12 provinces, dont Helmand, Kandahar, Baghlan, Logar et Ghor, alors que la malnutrition infantile se situe à un seuil d'urgence dans un tiers des provinces afghanes, selon le PAM dans son communiqué publié sur son site.

Le directeur du PAM en Afghanistan, John Aylieff, a déclaré que les établissements de santé étaient confrontés à l'arrivée de nourrissons souffrant de malnutrition sévère « Les faibles pleurs des bébés malnutris hantent les centres de santé d'Afghanistan », a-t-il affirmé. Il a ajouté que voir « la prochaine génération dépérir malgré la période des récoltes » était « non seulement déchirant, mais inacceptable » dans le communiqué.

Le PAM attribue cette dégradation à la combinaison de plusieurs facteurs, notamment les conflits, le chômage, la hausse des prix alimentaires et la baisse des financements humanitaires. L'organisation souligne également que les perturbations des chaînes d'approvisionnement, liées aux conflits au Moyen-Orient et à la fermeture de la frontière pakistanaise pendant neuf mois, ont provoqué une pénurie de produits nutritionnels essentiels.

Selon l'agence onusienne, 142 centres de santé ont fermé en 2025 et plus de 13 000 enfants ont été privés de traitements nutritionnels en raison des réductions de l'aide. En outre, près d'un million de mères et d'enfants souffrant de malnutrition n'ont pas eu accès aux services nutritionnels essentiels pendant cinq mois.

Le PAM estime que le renforcement des programmes de prévention et de traitement est indispensable pour éviter une aggravation de la crise, tout en précisant qu'aucun financement n'est actuellement disponible pour les actions de prévention, qu'il considère comme les plus efficaces et les plus durables. L'agence affirme également avoir besoin de 540 millions de dollars pendant ces six prochains mois afin de poursuivre ses opérations en Afghanistan.