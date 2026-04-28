La motion de l’opposition est battue après un débat tendu, la majorité travailliste écartant des accusations de déclarations trompeuses au Parlement

Affaire Epstein : les députés britanniques rejettent une enquête visant Keir Starmer sur une nomination controversée La motion de l’opposition est battue après un débat tendu, la majorité travailliste écartant des accusations de déclarations trompeuses au Parlement

AA / Londres

Les députés britanniques ont rejeté ce mardi une motion visant à soumettre le Premier ministre à une enquête parlementaire pour avoir éventuellement induit en erreur la Chambre des communes au sujet d’une nomination liée à l’affaire Epstein.

À l’issue d’un débat long et politiquement tendu, les députés ont rejeté une motion appelant à l’ouverture d’une enquête parlementaire pour déterminer si le Premier ministre Keir Starmer avait trompé la Chambre des communes.

Par 335 voix contre 223, les parlementaires ont refusé de saisir le comité des privilèges, mettant fin aux efforts visant à ouvrir une enquête sur ses déclarations concernant la procédure de vérification de Peter Mandelson, dont les liens avec le pédocriminel condamné Jeffrey Epstein ont suscité une controverse.

La majorité travailliste a permis le rejet de cette motion portée par les conservateurs, qui demandaient un examen des propos de Keir Starmer sur la nomination de Peter Mandelson au poste d’ambassadeur aux États-Unis.

Cette initiative faisait suite à près de cinq heures de débats au cours desquels les députés se sont opposés sur l’opportunité d’ouvrir une enquête formelle.

Des membres du gouvernement ont qualifié la démarche de « manœuvre politique » à l’approche d’échéances électorales prévues la semaine suivante, notamment des élections locales en Angleterre et des scrutins en Écosse et au pays de Galles, estimant que cette initiative relevait davantage du calendrier politique que du fond.

À l’inverse, les partisans de la motion ont défendu une démarche visant à garantir la transparence et la responsabilité du gouvernement.

Au cœur de la controverse figurent des accusations selon lesquelles Keir Starmer aurait induit en erreur le Parlement en affirmant que « toutes les procédures avaient été pleinement respectées » lors de la nomination de Peter Mandelson, et qu’« aucune pression n’avait été exercée » durant le processus de vérification.

L’ancien haut fonctionnaire Olly Robbins a toutefois déclaré devant les députés la semaine précédente qu’il y avait eu une « pression constante », tout en précisant que celle-ci n’avait pas influencé sa décision d’accorder l’aval.

Keir Starmer a ensuite évoqué l’existence de « différents types de pression », ajoutant qu’il s’agissait de « la pression quotidienne du gouvernement ».

Peter Mandelson avait été nommé ambassadeur aux États-Unis en décembre 2024, avant d’être démis de ses fonctions en septembre suivant après que Downing Street a indiqué que de nouvelles informations étaient apparues concernant l’ampleur de ses relations avec Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019.

Figure influente de la politique britannique, souvent qualifiée de « stratège politique », Peter Mandelson a mis fin à sa carrière après avoir démissionné du Parti travailliste et de la Chambre des Lords.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy