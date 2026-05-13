Le Président de la Commission de l'Union africaine, le SG de l'ONU et le Président français ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme pour répondre aux défis contemporains de la paix, de la sécurité, du développement durable et du climat

Addis-Abeba : Rencontre tripartite sur la paix, la sécurité et le développement africains Le Président de la Commission de l'Union africaine, le SG de l'ONU et le Président français ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme pour répondre aux défis contemporains de la paix, de la sécurité, du développement durable et du climat

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Le Président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et le Président français Emmanuel Macron ont tenu des consultations informelles le 13 mai 2026 au siège de l'Union africaine.

Les trois dirigeants ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme pour répondre aux défis contemporains de la paix, de la sécurité, du développement durable et du climat. Ils ont souligné l'importance d'une gouvernance internationale plus représentative, notamment au Conseil de sécurité des Nations unies, et reconnu la nécessité d'une représentation africaine conforme au Consensus d'Ezulwini et à la Déclaration de Syrte, a indiqué l'Union Africaine dans une publication sur le réseau social américain X.

Les trois dirigeants ont réaffirmé la centralité des solutions africaines aux crises du continent et l'importance d'un partenariat équilibré entre l'Union africaine et l'ONU. Ils ont souligné la nécessité de renforcer la coordination du soutien international aux efforts africains de prévention des conflits et de soutien à la paix.

Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur de la résolution 2719 (2023) du Conseil de sécurité, identifiée comme une avancée structurante du partenariat UA-ONU en matière de paix et sécurité. Ils sont convenus de soutenir l'organisation d'exercices de simulation pour tester les modalités de mise en œuvre de cette résolution.

Les trois dirigeants sont convenus de travailler à l'organisation d'une conférence internationale de mobilisation de ressources du secteur privé en faveur du Fonds pour la Paix de l'Union africaine, en marge du Forum de Paris sur la Paix prévu les 11 et 12 novembre 2026.

Concernant la situation au Moyen-Orient, les trois dirigeants ont réaffirmé leur attachement aux principes de la Charte des Nations unies, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États ainsi que le règlement pacifique des différends.

Ils ont exprimé leur préoccupation face aux répercussions économiques, énergétiques et alimentaires du conflit sur le continent africain, notamment en matière d'approvisionnement en hydrocarbures et en engrais. Ils ont appelé à un renforcement de la solidarité internationale envers l'Afrique afin d'atténuer les répercussions sur la sécurité alimentaire du continent.

Les trois dirigeants sont convenus d'examiner la mise en place de mesures d'urgence concrètes visant à préserver la sécurité alimentaire des États africains les plus vulnérables face aux perturbations des marchés mondiaux des engrais. La France a indiqué que cette question serait abordée lors des discussions sur la situation économique mondiale du Sommet du G7 prévu les 15, 16 et 17 juin à Évian.

Les trois dirigeants ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la promotion de réponses collectives, solidaires et durables aux défis de paix, de sécurité et de développement affectant le continent africain et le système international.

La visite d’Emmanuel Macron intervient dans un contexte d’intense activité diplomatique dans la Corne de l’Afrique, marqué par des tensions régionales, les enjeux de sécurité en mer Rouge et les recompositions géopolitiques dans la région.