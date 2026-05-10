Un kamikaze présumé a percuté un poste de police avec un véhicule piégé à Bannu, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, a indiqué un haut responsable policier

15 policiers tués dans une attaque armée et à la bombe dans le nord-ouest du Pakistan, selon la presse Un kamikaze présumé a percuté un poste de police avec un véhicule piégé à Bannu, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, a indiqué un haut responsable policier

Au moins 15 policiers ont été tués samedi soir dans une attaque combinant fusillade et attentat à la bombe dans le nord-ouest du Pakistan, l’une des plus meurtrières de ces derniers mois, ont rapporté des médias locaux dimanche.

L’attaque s’est produite dans le district de Bannu, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, frontalière de l’Afghanistan, lorsqu’un kamikaze présumé a percuté un poste de contrôle de la police avec un véhicule piégé, selon Dawn News.

L’attentat-suicide a été suivi d’explosions et de tirs nourris menés par des assaillants lourdement armés, précise la même source.

Le chef de la police locale, Sajjad Khan, a indiqué que trois autres policiers avaient été blessés dans l’attaque.

Après l’explosion, les assaillants ont ouvert le feu depuis plusieurs directions, tandis que plusieurs détonations ont été entendues dans la zone, semant la panique parmi les habitants.

Les forces de sécurité ont lancé une opération de riposte, sans qu’un bilan des pertes du côté des assaillants ne soit immédiatement disponible.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif a condamné l’attaque et ordonné aux forces de sécurité de tout mettre en œuvre pour traduire les responsables en justice, selon un communiqué de ses services.

Le district de Bannu, proche de la région tribale instable du North Waziristan, est régulièrement le théâtre de violences visant civils et forces de sécurité.

Le Pakistan connaît une recrudescence des attaques de groupes armés ces dernières années, attribuées en grande partie au Tehreek-e-Taliban Pakistan, qu’Islamabad accuse d’opérer depuis l’Afghanistan, une accusation rejetée par Kaboul.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore