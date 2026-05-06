Le gouvernement précise la déclinaison du futur service national voulu par Emmanuel Macron, avec une participation obligatoire des élèves à au moins une cérémonie mémorielle par an dès la rentrée prochaine

11-Novembre : une commémoration annuelle imposée dans tous les établissements scolaires française Le gouvernement précise la déclinaison du futur service national voulu par Emmanuel Macron, avec une participation obligatoire des élèves à au moins une cérémonie mémorielle par an dès la rentrée prochaine

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

À partir de la rentrée scolaire 2026, la commémoration du 11-Novembre sera organisée dans tous les établissements scolaires français, soit la veille soit le lendemain de la date officielle, a annoncé ce mercredi le ministre de l’Éducation nationale Edouard Geffray lors des questions au gouvernement.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du futur service national présenté par le président français Emmanuel Macron le 27 novembre 2025 à Varces (Isère), lors d’un discours consacré à la mobilisation de la jeunesse et au renforcement du lien entre la Nation et les armées.

« Nos jeunes devront participer à au moins une cérémonie commémorative par an dans chaque établissement », avait alors déclaré le chef de l’État, dans le cadre d’un projet plus large de « service national » à dominante militaire destiné aux volontaires âgés de 18 à 19 ans.

L’entourage du ministre de l’Éducation nationale a précisé à la presse française que le président avait annoncé le principe d’une commémoration annuelle dans les établissements scolaires, sans en définir jusque-là la traduction concrète autour du 11-Novembre, date marquant l’armistice de 1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale.

Une circulaire précisant les modalités d’organisation dans les écoles, collèges et lycées doit être publiée prochainement, selon la même source.​​​​​​​