« Mon bateau échappe actuellement à l'armée israélienne, ils nous pourchassent », déclare le militant irlandais Mikey Cullen à Anadolu

« Nous allons continuer » : les militants à bord de la Flottille Sumud promettent de poursuivre leur mission humanitaire « Mon bateau échappe actuellement à l'armée israélienne, ils nous pourchassent », déclare le militant irlandais Mikey Cullen à Anadolu

Alors que les forces navales israéliennes ont attaqué plusieurs navires de la Flottille mondiale Sumud en route vers Gaza, des militants ont déclaré qu'ils poursuivraient leur mission humanitaire malgré les détentions en cours en mer.

« Nous pourrions tenir encore un jour, nous pourrions tenir encore une heure, nous ne savons pas encore, mais nous allons continuer jusqu'à ce qu'ils nous arrêtent », a déclaré à Anadolu le militant irlandais Mikey Cullen, poète et enseignant originaire de Dublin, depuis l'un des navires.

Partie initialement de Barcelone le 12 avril avant de rejoindre d'autres navires à travers la Méditerranée, la flottille d'aide à destination de Gaza avait récemment appareillé du port turc de Marmaris jeudi avec 54 navires.

Lundi matin, des navires de guerre de la marine israélienne sont intervenus contre 16 navires du convoi, à environ 250 milles nautiques de l'enclave, ont indiqué les organisateurs.

Cullen a indiqué avoir été réveillé par des informations signalant que plusieurs navires à l'avant du convoi avaient déjà été interceptés par les forces israéliennes.

« Lorsque je suis sorti sur le pont, j'ai pu voir le navire de guerre israélien, et un grand bâtiment ressemblant à un cargo, qui s'est avéré être leur navire-prison, se trouvait sur ma droite à environ 500 mètres, et nous pouvions apercevoir des vedettes rapides plus loin. »

Le militant a précisé qu'ils avaient fui vers le sud, tout comme plusieurs autres bateaux.

Il a ajouté que la flottille tentait toujours de progresser vers Gaza, même si certains bateaux subissaient la pression des forces navales israéliennes.

« Mon bateau échappe actuellement à l'armée israélienne, ils nous pourchassent, mais l'un de leurs bateaux-prisons se trouve à peut-être un ou deux kilomètres derrière nous à l'horizon. Nous nous dirigeons vers le sud en direction de Gaza. »

Cullen a qualifié cette interception d'illégale et a affirmé qu'Israël violait les normes internationales en mer.

« Cela montre simplement le manque de respect d'Israël, la violation flagrante du droit international et de tout ordre international, ainsi que le mépris de la souveraineté des pays européens, en venant en Europe pour enlever des citoyens européens dans les eaux européennes. »

Fin avril, les forces israéliennes ont attaqué plus de 20 navires de la Flottille mondiale Sumud au large de la Crète, détenant environ 180 militants. Deux militants, Thiago Avila et Saif Abu Keshek, ont ensuite été transférés en Israël pour y être interrogés avant d'être relâchés et expulsés après plusieurs jours de détention.

Israël commet des crimes au grand jour

Le militant espagnol Javi Aparente a déclaré à Anadolu que l'interception s'était déroulée sur plusieurs navires dans les eaux internationales.

« Il y a un peu plus de trois heures, les forces d'occupation israéliennes ont commencé à aborder illégalement et à enlever la mission humanitaire de la Flottille mondiale en route vers Gaza, qui ne transportait que des civils et de l'aide humanitaire. »

Il a affirmé que les forces israéliennes agissaient en toute impunité et au mépris du droit international.

« Une fois de plus, le régime israélien prétend être au-dessus de toute loi internationale et de toute conscience, et commet ses crimes au grand jour parce qu'il sait que le niveau d'impunité qu'il a atteint est au plus haut. »

Aparente a précisé que 10 à 12 bateaux avaient déjà été interceptés et que d'autres bateaux pneumatiques rigides rapides s'approchaient d'autres embarcations pour les emmener vers des navires très similaires à ceux qui les avaient interceptés plus tôt.

« Ce ne sera pas la fin »

Meagan Marie Dominguez, une militante américaine à bord du navire Kasr-i Sadabat, a réitéré que la flottille était une mission humanitaire dirigée par des civils.

« Nous sommes des ouvriers, des civils, des professionnels de l'aide médicale, qui essaient simplement d'apporter de la nourriture, des médicaments, du lait maternisé et des couches à des personnes soumises à un blocus depuis 17 ans. Il ne s'agit pas d'une action militaire. Cela n'a rien d'illégal. »

Elle a déclaré à Anadolu que la mission était protégée par le droit international humanitaire, qualifiant l'interception de « véritable crime contre l'humanité ».

« Lorsque la nourriture et les médicaments deviennent un crime, le monde doit faire un examen de conscience, et nous devons voir ce que nous pouvons faire de mieux en tant qu'humains sur cette planète. Nous sommes tous responsables les uns des autres. »

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh