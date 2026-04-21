« Que doit-il encore se passer pour que l’Union européenne réagisse à ces violations du droit international et des droits humains ? », a demandé le ministre des Affaires étrangères

« Notre crédibilité est en jeu » : l’Espagne appelle l’UE à rompre ses liens avec Israël lors de la réunion des MAE « Que doit-il encore se passer pour que l’Union européenne réagisse à ces violations du droit international et des droits humains ? », a demandé le ministre des Affaires étrangères

AA / Espagne / Alyssa McMurtry

L’Espagne a averti mardi d’un risque de perte de crédibilité de l’Union européenne si elle ne prend pas de mesures plus fermes contre Israël, à la veille d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne à Luxembourg.

« Notre crédibilité est en jeu », a déclaré le ministre des Affaires étrangères José Manuel Albares, appelant le bloc à suspendre son accord d’association avec Israël en raison de violations présumées du droit international.

L’Espagne, l’Irlande et la Slovénie poussent pour que l’UE rouvre le débat sur cet accord, qui accorde aux produits israéliens un accès préférentiel aux marchés européens.

En mai 2025, l’UE avait accepté de réexaminer cet accord. Un mois plus tard, la Commission européenne avait estimé avoir identifié des « indications » selon lesquelles Israël pourrait ne pas respecter ses obligations en matière de droits humains, sans proposer de mesures concrètes.

Depuis, la situation s’est, selon lui, « fortement aggravée ».

Il a évoqué le Liban, où il dit observer des bombardements « indiscriminés » contre des civils et des ordres de déplacement forcé empêchant les populations de revenir chez elles, ainsi que des attaques contre des casques bleus de l’ONU, incluant la détention d’un soldat espagnol de la FINUL.

José Manuel Albares a également dénoncé la hausse des violences en Cisjordanie et critiqué des lois qu’il juge discriminatoires, notamment l’application de la peine de mort « exclusivement aux Palestiniens ».

Concernant Gaza, il a évoqué des « violations systématiques » du cessez-le-feu et une incertitude sur les avancées vers une deuxième phase.

« Nous devons dire clairement à Israël qu’il doit changer de politique. La guerre ne peut pas être sa seule manière de se comporter avec ses voisins », a-t-il déclaré.

Le ministre a interrogé les conditions nécessaires pour une réaction européenne : « Que doit-il encore se passer pour que l’Union européenne réagisse à ces violations du droit international et des droits humains ? »

Il a ajouté que l’inaction affaiblirait la position de l’UE dans d’autres conflits, notamment la guerre menée par la Russie en Ukraine, appelant à une voix européenne unifiée.

L’Espagne a déjà restreint ses échanges commerciaux avec les colonies israéliennes dans les territoires occupés et se dit prête à adopter de nouvelles mesures.

« Ce que nous ne pouvons pas faire, c’est rester inactifs pendant que la situation s’aggrave chaque jour », a conclu Albares, estimant qu’un retour à une relation normale avec Israël n’est pas possible si la situation actuelle perdure.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz