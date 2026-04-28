Antonio Guterres réaffirme le soutien de l’ONU aux efforts de médiation pakistanais dans un contexte de cessez-le-feu fragile entre Washington, Tel-Aviv et Téhéran

Moyen-Orient : le chef de l’ONU salue le rôle « constructif » du Pakistan lors d’un échange avec Islamabad Antonio Guterres réaffirme le soutien de l’ONU aux efforts de médiation pakistanais dans un contexte de cessez-le-feu fragile entre Washington, Tel-Aviv et Téhéran

AA / Istanbul

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ont évoqué ce mardi par téléphone les derniers développements au Moyen-Orient.

Les deux responsables ont également examiné les efforts diplomatiques en cours du Pakistan ainsi que ses échanges avec les différentes parties concernées, selon un communiqué du ministère pakistanais des Affaires étrangères.

Antonio Guterres a salué ces initiatives, exprimant « la profonde appréciation et le soutien de la communauté internationale pour le rôle constructif du Pakistan en faveur de la paix et de la stabilité régionales et internationales », selon la même source.

Il a par ailleurs assuré du « plein soutien » des Nations unies aux démarches entreprises par Islamabad.

Pour rappel, les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe contre l’Iran le 28 février, à laquelle Téhéran a répondu par des frappes visant des intérêts américains dans la région, notamment dans les pays du Golfe.

Un cessez-le-feu avait été annoncé le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, suivi de discussions organisées à Islamabad le 11 avril, qui se sont toutefois conclues sans accord.

Le président américain Donald Trump a ensuite indiqué que la trêve avait été prolongée à la demande du Pakistan, dans l’attente d’une proposition de l’Iran.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy