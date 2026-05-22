Le drame relance les inquiétudes autour des constructions précaires dans certains quartiers périphériques de la ville, déjà touchée par plusieurs effondrements meurtriers ces dernières années

Maroc : au moins 15 morts après l’effondrement d’un immeuble à Fès Le drame relance les inquiétudes autour des constructions précaires dans certains quartiers périphériques de la ville, déjà touchée par plusieurs effondrements meurtriers ces dernières années

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Au moins 15 personnes ont été tuées après l’effondrement d’un immeuble résidentiel de quatre étages dans un quartier périphérique de Fès, dans le nord du Maroc, selon un nouveau bilan provisoire communiqué ce vendredi par le parquet.

Le bâtiment s’est effondré jeudi dans le quartier d’Aïn Nokbi, provoquant également plusieurs blessés, dont certains grièvement atteints, selon les autorités judiciaires.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances et les causes du sinistre.

Le périmètre autour de l’immeuble effondré a été bouclé par les forces de sécurité et les habitants des bâtiments voisins ont été évacués par mesure de précaution.

Dans plusieurs quartiers périphériques de Fès, de nombreux immeubles sont construits sans respecter les normes de construction en vigueur, selon des médias locaux et des habitants de la zone.

Le drame ravive les préoccupations autour de l’habitat précaire dans cette ville historique, régulièrement confrontée à des effondrements meurtriers.

En décembre dernier, 22 personnes avaient péri dans l’effondrement de deux immeubles mitoyens à Fès, l’accident le plus meurtrier de ce type enregistré ces dernières années dans le pays.

Toujours à Fès, neuf personnes avaient été tuées en mai 2025 dans l’effondrement d’un autre immeuble résidentiel, tandis que cinq personnes avaient trouvé la mort en février 2024 après l’effondrement d’une maison dans la vieille ville.