« Nous pensons qu’à mesure que la paix et la normalisation progresseront dans le Caucase du Sud, ce sont avant tout les populations de la région qui en bénéficieront », déclare Cevdet Yilmaz

« La normalisation entre la Türkiye et l’Arménie fait figure d’exemple », affirme le vice-président turc « Nous pensons qu’à mesure que la paix et la normalisation progresseront dans le Caucase du Sud, ce sont avant tout les populations de la région qui en bénéficieront », déclare Cevdet Yilmaz

AA / Erevan, Arménie / Aysu Bicer

La normalisation et le processus de paix engagés entre la Türkiye et l’Arménie dans le Caucase du Sud sont « extrêmement précieux » et « serviront d’exemple et de source d’inspiration pour d’autres », a déclaré lundi à Erevan le vice-président turc Cevdet Yilmaz.

« Malheureusement, de nombreuses régions du monde ne se trouvent pas dans une telle situation. Il existe de nombreux conflits et des guerres qui s’intensifient de plus en plus », a-t-il confié aux journalistes en marge du 8e sommet de la Communauté politique européenne.

Dans ce contexte, les deux pays ont signé un mémorandum d’entente visant à restaurer conjointement l’ancien pont d’Ani.

Cet accord a été annoncé à l’issue d’une rencontre entre Cevdet Yilmaz et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, en marge du sommet dans la capitale arménienne.

Par ailleurs, « le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a apporté une contribution importante pour amener ce processus à ce stade », a souligné Yilmaz, ajoutant que Pashinyan « a également joué un rôle majeur, faisant preuve d’un leadership courageux en présentant une vision réaliste au service des intérêts de son peuple, non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes ».

À noter que la Türkiye était représentée à ce sommet au plus haut niveau depuis 2008, avec la participation du vice-président.

Qualifiant la réunion de lundi à Erevan d’« historique », Yilmaz a indiqué : « Tant pour les relations entre la Türkiye et l’Arménie que pour celles entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, la participation et l’atmosphère ont été très positives. J’espère que cela apportera des résultats bénéfiques pour l’avenir commun, l’unité géographique et le destin partagé de tous les peuples et États de la région. »

En outre, Yilmaz a insisté sur le rôle diplomatique plus large de la Türkiye : « Parallèlement, notre président Recep Tayyip Erdogan continue de soutenir la normalisation et la paix avec toute la force et les ressources de la Türkiye, en maintenant le dialogue avec toutes les parties dans la région. »

Il a ajouté que la « diplomatie de paix » d’Erdogan s’étend à de nombreux dossiers, « non seulement sur cette question, mais aussi concernant les conflits impliquant l’Iran, Israël et les États-Unis, ainsi que Gaza, l’Afrique, la Syrie et les Balkans ».

Selon lui, « chaque étape prise individuellement peut sembler insuffisante, mais avec le temps, elles s’additionnent et contribuent à instaurer la confiance entre les pays ».

Dans le même esprit, Yilmaz a évoqué des avancées concrètes, notamment dans les domaines du transport et des investissements : « Turkish Airlines a repris ses vols vers Istanbul et prévoit de les augmenter. Pegasus Airlines avait déjà commencé plus tôt. Des progrès importants sont également enregistrés dans les télécommunications. »

Concernant l’impact plus large des conflits au Moyen-Orient, il a déclaré : « Nous pensons que la paix sert l’humanité. Une paix juste profite à tous. Les guerres, en revanche, entraînent destruction et lourdes pertes humaines. »

Il a ajouté : « Comme on l’a vu lors du récent conflit impliquant l’Iran, les États-Unis et Israël, les guerres génèrent également des coûts économiques considérables. »

S’agissant des infrastructures, il a précisé : « Concernant le pont d’Ani, les préparatifs techniques sont déjà achevés. Nos institutions sont désormais sur le terrain. Aucun obstacle ne subsiste, et les travaux devraient débuter très prochainement. »

« Une nouvelle atmosphère dans le Caucase du Sud »

Selon Yilmaz, « les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie progressent de jour en jour, avec des mesures positives mutuelles », ajoutant que les efforts parallèles entre la Türkiye et l’Arménie « créent une nouvelle atmosphère dans le Caucase du Sud ».

« Il s’agit de l’une des régions les plus stratégiques au monde. Historiquement, elle a toujours été une zone de transit. Nous pensons qu’à mesure que la paix et la normalisation s’y installeront, ce sont d’abord les populations locales qui en bénéficieront. L’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Türkiye, tous les pays en tireront profit », a-t-il insisté.

Par ailleurs, il a lié la stabilité régionale aux dynamiques du commerce mondial : « Comme chacun le sait, une guerre implique la Russie, des conflits s’étendent vers le sud, et les routes méridionales fonctionnent presque à pleine capacité. Dans ce contexte, le “Corridor central" revêt une importance capitale, et sa portée stratégique est aujourd’hui plus largement reconnue. »

Enfin, il a conclu en remerciant les autorités arméniennes pour leur accueil chaleureux à Erevan : « Dès notre arrivée, les autorités arméniennes nous ont témoigné un grand intérêt et une hospitalité remarquable. Je tiens à remercier l’ensemble des responsables arméniens, en particulier le Premier ministre Pashinyan, pour cet accueil chaleureux et pour avoir instauré une atmosphère aussi positive. »

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba